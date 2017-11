vor 3 Stunden Dominik Dose Bad Säckingen Aus für Spital Bad Säckingen zum 31. Dezember ist beschlossene Sache

In seiner Sitzung hat der Kreistag im Landkreis Waldshut in der vollen Rappensteinhalle in Laufenburg über die Zukunft des Spitals Bad Säckingen abgestimmt. Das Aus für das Spital zum 31. Dezember wurde mit 35 Ja-Stimmen beschlossen. In Bad Säckingen soll dafür ein Gesundheitscampus mit Zentrum für Altersmedizin entstehen.