Jetzt ist es offiziell: Christine Berchtold, bisher kommissarische Leiterin der Flößer-Grundschule in Wallbach, ist die neue Schulleiterin der Dorfschule. Am Mittwoch wurde sie feierlich in ihr Amt eingeführt. Als die bisherige Schulleiterin Hilde Fohmann im Juli 2018 in den Ruhestand verabschiedet worden war, wurde Christine Berchtold kommissarische Schulleiterin. Ein Jahr Bedenkzeit hatte sie sich selbst gegeben, sie wollte in dieser Zeit herausfinden, ob ihr die Aufgabe als Schulleiterin liegen würde.

Sie untermalten die Feier für ihre neue Rektorin Christine Berchtold (rechts) musikalisch: Die Kinder der Flößer-Grundschule Wallbach unter der Leitung von Birgit Bröker (Mitte). | Bild: Marion Rank

Ein Aufatmen gab es nun bei allen verantwortlichen Stellen, die in ihr die Idealbesetzung gesehen hatten, als Berchtold sich entschied, die Aufgabe „Rektorin“ anzunehmen. Zur Feier waren neben Ortsvorsteher Fred Thelen Bürgermeister Alexander Guhl (die Stadt ist Träger der Schule) und Schulrätin Judith Maier vom Staatlichen Schulamt in Lörrach erschienen, außerdem der evangelische Stadtpfarrer Winfried Oelschlegel und Leiter der Bad Säckinger Grundschulen sowie Rektorin Ricarda Hellmann von der Werner-Kirchhofer-Realschule, um ihre Glückwünsche zu überbringen. Die Kinder der Flößer-Grundschule umrahmten die Feier unter der Leitung von Birgit Bröker musikalisch.

Bereits am 21. Juni wurde Christine Berchtold zur Rektorin bestellt, erklärte Schulrätin Judith Maier. Doch erst jetzt konnte die offizielle Amtseinführung stattfinden. „Ich habe mich sehr gefreut über Ihre Bewerbung. Sie sind genau die richtige Person am richtigen Platz“, sagte die Schulrätin.

Zur Person Christine Berchtold, 49, verheiratet, zwei Kinder, ist in Freiburg geboren und hat dort Lehramt für Grund- und Hauptschule mit Hauptfach Deutsch studiert. Nach Beendigung ihrer Referendariatszeit in Freudenstadt/Baiersbronn kam sie 1997 an den Hochrhein, an die Wallbacher Grundschule. Seit September 2018 leitete sie die Wallbacher Grundschule als kommissarische Schulleitung, zuvor war sie ein Jahr lang stellvertretende Schulleiterin. Am 21. Juni 2019 wurde sie zur Schulleiterin bestellt.

Sie lobte Berchtolds „Lebendigkeit, Bodenständigkeit und gesunden Menschenverstand“, die ihren Job als „Berufung“ sieht und „über den Tellerrand hinaus blickt“. Berchtold habe bis jetzt alles „bravourös“ gemacht. Die Schulrätin nutzte die Anwesenheit so vieler Schulleiter für ein Lob an alle: „Ich bin froh, so ein tolles Team an Bord zu haben.“

Auch Bürgermeister Guhl drückte seine Freude aus: „Mit Ihnen hat die Schule langfristig wieder eine Perspektive.“ Ortsvorsteher Fred Thelen bezeichnete die neue Rektorin scherzhaft als „die wichtigste Frau im Dorf.“ Dass Berchtold noch eine Zusatzausbildung zur Rektorin gemacht habe, was sich finanziell aber nicht auswirke, zeige, welchen Stellenwert das Dorf und die Schule für Berchtold habe, sagte Thelen. Ihre Freude darüber, dass Christine Berchtold die Grundschule nun als Rektorin führt, zeigten auch Lehrerin Franziska Seidl und die Kolleginnen, die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Fritsch sowie die Vorsitzende des Fördervereins, Elisabeth D’Souza, die Christine Berchtold als „ein Geschenk des Himmels für die Schule“ bezeichnete.