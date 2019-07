Bad Säckingen (ska) Seit Beginn des Monats hat Bad Säckingen ein Augenzentrum. Gemeinsam mit ihren bisher angestellten Augenärzten Efstathios Papadopoulos, Gudrun Papadopoulos und Sebastian Tudor, haben Ute und Peter Großkopf das Augenzentrum Hochrhein gegründet. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die augenärztliche Betreuung und Behandlung in Bad Säckingen, zu festigen.

Gleichzeitig mit der Gründung der Gesellschaft, sind auch die bestehenden Praxisräume im Ärztehaus Seconia im Rahmen von vierwöchigen Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb, um weitere 200 Quadratmeter erweitert worden. Das war möglich, nachdem das Kosmetik-Institut von Astrid Malzacher, das Ärztehaus und die Stadt verlassen haben. „Der Umbau war eigentlich gar nicht im Plan“, erklärt Augenärztin Ute Großkopf. Doch die bestehenden Räume waren zu eng und so stellte sich das Angebot des Kosmetik-Instituts, die Räume übernehmen zu können, als Glücksfall heraus. „Diese Vergrößerung sorgt für die Entzerrung unseres Praxisablaufs und haben noch mehr diagnostische Möglichkeiten“, so Großkopf weiter.

Parallel zur Umwandlung der Praxis in ein Zentrum, wurde auch die alteingesessene Augenarztpraxis von Klaus Menne im Zentrum von Schopfheim, übernommen. „Mit Doktor Menne arbeiten wir bereits seit einigen Jahren gut und eng zusammen“, sagt Ute Großkopf. Jetzt möchte der Augenarzt aus Schopfheim aus Altersgründen weniger arbeiten, was ebenfalls in das Konzept des neuen Augenzentrum Hochrhein, gepasst hat. Denn Klaus Menne wird weiterhin drei Tage in der Woche von Montag bis Mittwoch in der Praxis in Schopfheim seine Patienten betreuen. Unterstützt wird er dabei von Stefan Tudor und Peter Großkopf.

„Für Patienten, die bisher aus dem Landkreis Lörrach nach Bad Säckingen gereist sind, bedeutet das, kurze Wege, was besonders für die älteren Patienten gilt, die nicht mehr so mobil sind. „Kurze Wege für Patienten entspricht unserem Grundgedanken einer guten, medizinischen Betreuung“, erklärt die Augenärztin. In Schopfheim können alle Vor- oder Nachuntersuchungen durchgeführt werden. Steht allerdings eine Operation an, müssen die Patienten weiterhin nach Bad Säckingen.