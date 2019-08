Bad Säckingen vor 28 Minuten

Auffahrunfall fordert vier Leichtverletzte

Vier Leichtverletzte hat ein Auffahrunfall in Bad Säckingen am Dienstag, 13. August, gefordert. Kurz vor 18 Uhr war ein 44 Jahre alter VW-Fahrer in der Schaffhauser Straße einem Hyundai-SUV ins Heck gefahren.