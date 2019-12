von sk

Mehrere Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Donnerstagabend gegen 19.19 Uhr, als ein 32 Jahre alter Skoda-Fahrer in der Fricktalstraße/B 518 einem abbremsenden VW Golf auffuhr. Durch den Aufprall wurde dieser wiederum auf einen davor befindlichen Mercedes-Benz geschoben. Der Verursacher, der VW-Fahrer im Alter von 24 Jahren und die beiden 60 und 61 Jahre alten Insassen im Mercedes, wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte zwei der Verletzten in ein Krankenhaus. Der Skoda und der VW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 16000 Euro.