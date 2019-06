von Peter Umstetter

Wenn es während des Feierabendverkehrs in Obersäckingen kracht, kommt es in der Regel zu langen Staus. So auch am Freitagnachmittag: In Höhe des Bächleweges ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Laut Polizei übersah ein Lastwagen, der in Fahrtrichtung Ortsausgang unterwegs war den stehenden Verkehr und fuhr auf eine A-Klasse auf. Der Fahrer der A-Klasse versuchte noch rasch nach links an einem vor ihm stehenden BMW vorbei auszuweichen, welches ihm nicht spurlos gelang. Er kollidierte mit dem BMW an der linken hinteren Seite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin der A-Klasse so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Heck des Mercedes wurde so stark beschädigt, dass die Scheiben zerbrachen. Alle anderen Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

Lange Wartezeiten im Stau mussten die Autofahrer von Bad Säckingen in Richtung Obersäckingen am Freitagnachmittag hinnehmen. Die Ursache war ein Auffahrunfall. | Bild: Peter Umstetter