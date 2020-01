von Susanne Kanele

Es ist eigentlich dem Zufall zu verdanken, dass Bad Säckingen über einen Kindererlebnisplan verfügt. Tanja Haug kam 2016 mit ihrer Familie nach Bad Säckingen. „Wir haben ein Kind und wussten nicht, was wir in Bad Säckingen unternehmen können“, erklärt sie im Rahmen eines Pressegespräches am Mittwoch. Denn der „Kindererlebnisplan“ der Stadt Bad Säckingen ist neu aufgelegt worden und wurde jetzt vom Kinder- und Jugendreferenten Peter Knorre vorgestellt.

Anstoß kommt von Tanja Haug

Neubürgerin Tanja Haug machte sich also auf den Weg, sammelte Informationen über die Bad Säckinger Einrichtungen wie Schwimmbäder, Spielplätze, Museen, Zoos und vieles mehr. Diese Informationen fasste sie zusammen und legte sie Peter Knorre vor. „Wir waren von Anfang an begeistert“, so Peter Knorre. Es entstand die Idee, die Broschüre den vier aktiven Familienbesucherinnen mitzugeben, die im Auftrag der Stadt die Neubürger von Bad Säckingen begrüßen. Mit dabei haben die Familienbesucherinnen auch eine Tasche mit allerhand Informationen, Broschüren und einem kleinen Willkommensgeschenk aus Bad Säckingen. „Die Neubürger waren alle begeistert“, so Knorre weiter.

Unterstützung durch die Lebenshilfe

Bisher bestand der Kindererlebnisplan aus losen DIN-A4-Blättern, die im Kinder- und Jugendhaus hergestellt worden ist. Doch jetzt hat sich eine neue Synergie aufgetan. Inzwischen werden die Taschen der Familienbesucherinnen von Lisa Brutschin von der Lebenshilfe Südschwarzwald gepackt. „Eine große Erleichterung für uns“, wie Knorre bestätigt. Über die Lebenshilfe Südschwarzwald ist das Kinder- und Jugendreferat auch auf die Initiative „Mothex“ aufmerksam geworden. Die Initiative ist eine Gruppe junger Menschen mit Einschränkungen, die sich auf ihr Berufsleben vorbereiten. „Wir bearbeiten virtuelle, aber auch regionale Aufträge“, erklärt der Sprecher der Initiative, Björn Kelz. Er selbst sitzt im Rollstuhl und sagt: „Ich habe gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, eine Chance zu bekommen“. Weiß aber auch, dass Menschen mit Einschränkungen sehr viel mehr leisten können, als ihnen zugetraut wird. Über die Aufträge regionaler Firmen der Initiative, erhoffen sich die Teilnehmer ein Sprungbrett für eine feste Anstellung in einer Firma.

Der Erlebnisplan Der Kindererlebnisplan der Stadt Bad Säckingen liegt kostenlos im Rathaus aus, in der Tourist-Info, im Kinder- und Jugendhaus Altes Gefängnis und in der Stadtbücherei.

„Mothex“ hat den Kindererlebnisplan jetzt überarbeitet und neu aufgelegt. „Wir sind die einzelnen Posten abgefahren und haben sie in verschiedenen Bereichen ergänzt und fotografiert“, so Kelz. So ist in der Broschüre auf einem Blick zu erkennen, ob es unter anderem Eintritt kostet, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar oder Barrierefrei ist. Berücksichtigt sind nicht nur Möglichkeiten in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen sowie in der näheren Umgebung und in der Schweiz. „Wir planen bereits die nächste Überarbeitung des Kindererlebnisplans“, so Peter Knorre. Deshalb können aus der Bevölkerung weitere Möglichkeiten an das Kinder- und Jugendreferat gemeldet werden.