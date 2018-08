von Marion Rank

Zug fahren wie in Zeiten der österreichisch-ungarischen „k.u.k.“-Monarchie durften 250 Personen am vergangenen Samstag bei der SÜDKURIER-Leserreise, gemeinsam veranstaltet vom Bad Säckinger Busunternehmen Zimmermann und dem SÜDKURIER. Ziel der dritten Leserreise war der Bregenzerwald im österreichischen Bundesland Vorarlberg und die Fahrt mit dem historischen „Wälderbähnle“, der im Jahr 1902 eingeweihten Museumsbahn.

Andrang: Beliebt wie immer war das von der Familie Rüttnauer für die SÜDKURIER-Leser vorbereitete Sekt- und Brezelfrühstück. | Bild: Marion Rank

Mit fünf Bussen ging es vom Hochrhein in Richtung Schweizer Seite des Bodensees, wo die Familie Rüttnauer auf dem Rastplatz Lincolnsberg vor St. Margarethen auf die SÜDKURIER-Leser mit dem Sekt- und Brezelfrühstück wartete. Das schmeckte mit Blick auf den See besonders gut, auch wenn die Sonne sich versteckt hatte.

Degustation: Schnäpschen und Likörchen sowie diverse Alpkäse aus der Region probieren, das gefiel auch unseren Lesern. | Bild: Marion Rank

Gestärkt ging die Reise weiter nach Vorarlberg, zur Degustation von Bregenzerwälder Schnäpsen und Likören sowie zum Probieren lokaler Käsespezialitäten. Für den Käse darf nur Heumilch, keine Silomilch verwendet werden, erfuhren die interessierten Teilnehmer. Während das Salzens der Käselaibe in großen Käsekellern, wo mehr als 30 000 Käselaibe lagern, von Computern übernommen wird, wird diese Arbeit von einigen Sennereien auf den Alpen, andernorts heißen sie Almen, noch von Hand vorgenommen, aber nur rund 70 Tage im Jahr. Mehr als 300 Alpen gibt es im Bregenzerwald.

Mit Aussicht: Rosmarie und Herbert Huber aus Herrischried, Astrid und Helmut Weise aus Lörrach und Kurt Schwald aus Rheinfelden (von links), genießen nach dem Sektfrühstück die Sicht in Höhe von St. Margarethen auf der Schweizer Seite des Bodensees. | Bild: Marion Rank

Auf einer ganz anderen Alp nahmen unsere Leser ihr Mittagessen ein: Auf dem Erlebnisgasthof „Ur Alp“. Urig-gemütlich mit viel Holz oder energetisch mit Kristallen eingerichtet. Wen dann noch das Zipperlein plagte, der musste nur die winzige Kapelle nebenan aufsuchen, damit sich etwaige Blockaden und Krankheiten durch die dort fließende heilende Energie lösten.

Damenkränzchen: Anneliese Rünzi und Schwester Elsa Baumgartner aus Bad Säckingen, Edeltraud Benz aus Rheinfelden und Dagmar Kühn aus Wallbach (von links) sind nach ihrem Sekt- und Brezelfrühstück bestens gelaunt. | Bild: Marion Rank

Allerdings reichte diese Energie nicht, um den Himmel davon abzuhalten, just bei der Ankunft in Bezau, bei der historischen „Wälderbahn“ mit seiner original Dampflokomotive und seinen Personenwaggons aus der Zeit der österreichisch-ungarischen „k.u.k.“-Monarchie, seine Schleusen zu öffnen. Trotzdem genossen die SÜDKURIER-Leser die gemütliche Fahrt von Bezau nach Schwarzenberg. Das hatte schon was, wie sich die Museumsbahn schnaufend, prustend und vor allem qualmend, ob der Kohlefeuerung, durch die Landschaft des Bregenzer Waldes schob. Ein bedauerndes „Schade“ war die Reaktion der Leser, denen die Fahrt viel zu kurz erschien.

Familienausflug: Josef und Lucia Heim aus Dogern mit Sohn Benjamin (links). | Bild: Marion Rank

Mit der Sicht hinunter auf den Bodensee vom auf 1100 Meter gelegenen Bödele am Losenpass wurde des Regens wegen allerdings nichts. Über Dornbirn führte die Heimreise unsere Leser wieder sicher an ihre Einstiegsorte am Hochrhein zurück.

Urig und gemütlich waren die Räume des Gasthauses „Ur Alp“ im Bregenzerwald, wo den SÜDKURIER-Lesern das Mittagessen kredenzt wurde. | Bild: Marion Rank

