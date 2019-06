Ohne Vorwarnung ist ein Rettungssanitäter bei seinem Einsatz am Mittwochnachmittag in der Bad Säckinger Innenstadt von einem Mann attackiert und verletzt worden. Augenscheinlich habe sich der Mann, der bewusstlos vor den Beck-Arkaden aufgefunden wurde, in einer medizinischen Notlage befunden, sei dann aber komplett ausgerastet, als die Notfallsanitäter ihn untersuchen wollten, erklärt Polizeisprecher Mathias Albicker im Gespräch mit unserer Zeitung.

Trotz Deeskalationsversuchen seitens der Sanitäter griff der Mann einen der Rettungskräfte an, rang mit ihm und stieß ihn letztlich die Treppe zur Waldshuter Straße hinunter, schildert Rettungsdienstleiter Horst Schwarz die Vorgänge. Der Sanitäter habe so gravierende Verletzungen erlitten, dass er sich immer noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus befindet.

„Durch das beherzte Eingreifen von Passanten konnte aber Schlimmeres verhindert werden“, ist sich Schwarz sicher. Umstehende Menschen haben den tobenden Mann niedergerungen und bis zum Eintreffen der Polizei ruhig gestellt.

Auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten verhielt sich der Mann aggressiv, beleidigte diese und schrie herum, heißt es im Polizeibericht. „Auch biss er mehrmals in die Rückenlehne des Streifenwagens, in den er gesetzt wurde“, son Polizeisprecher Mathias Albicker. Er kam zunächst in Gewahrsam. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Denn die Ursache für das Verhalten des Mannes ist bis dato nicht bekannt.

Der DRK-Kreisverband hat unterdessen zu dem Vofall im Rahmen eines Pressegesprächs Stellung genommen. Wir werden Sie in Kürze weiter darüber informieren. Der Fall werde sehr ernst genommen, sagt die Kreisverbands Geschäftsführerin Petra Naylor, schließlich ist es nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngerer Vergangenheit.