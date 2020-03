von sk

Zwei Männer sind in der Nacht zum Dienstag in Bad Säckingen von Anwohnern beobachtet worden, wie sie versuchten, in einen Schulkomplex einzubrechen. Gegen 3.15 Uhr verständigten die Zeugen die Polizei. Sie sahen, wie zwei jüngere Männer Scheiben an einem Schulgebäude in der Zähringer Straße einschlugen, so die Polizei in ihrem Bericht. Die angerückte Polizei konnte im Gebäudeinnern niemanden antreffen. Ob die Täter überhaupt ins Innere gelangt waren, ist nicht bekannt. Jedenfalls schien alles unberührt und es dürfte auch nichts weggekommen sein. Am Schulkomplex konnte ein zerborstenes Fenster entdeckt werden, jedoch hatten die Tatverdächtigen versucht, andere Scheiben einzuschlagen. Es dürfte deshalb ein immenser Sachschaden entstanden sein. Die beiden Einbrecher wurden wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt, sprachen deutsch und waren schwarz gekleidet. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761/ 934-0.