Kaum fertig, schon sorgt der neue Verkehrsübungsplatz neben der Flößerhalle für gehörig Ärger wegen Lärmbelästigung. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates beschwerten sich die Ortschaftsräte Oliver Schapfel und Thomas Schindler (beide FW), über akute Lärmbelästigung, die mit dem Parkplatz einhergehe. Erst am 30. September war der Verkehrsübungsplatz eröffnet worden. Die bisherige Schotterfläche des Parkplatzes nahe der Flößerhalle war einer asphaltierten Fläche gewichen, die nun regelmäßig unter der Woche zwischen 8 und circa 12 Uhr für die Verkehrserziehung von Grundschülern dient. Am Nachmittag sowie am Wochenende aber steht die Fläche als Parkplatz zur Verfügung.

Den neuen Verkehrsübungsplatz befand Rat Oliver Schapfel zwar als „sehr, sehr gute Sache“, beklagte allerdings, dass hier „nachts die Post abgeht“, der Platz als Rennstrecke benutzt werde. Schapfel beklagte sich auch über die „Rund-um-die-Uhr-Beschallung an jedem Wochenende durch die Nutzung der Flößerhalle sowie durch den Sportplatz. Schapfels Wunsch: Den Verkehrsübungsplatz mit drei Pfählen zu verschließen und nur bei Veranstaltungen wieder zu öffnen. Schützenhilfe erhielt Schapfel von Ratskollege Thomas Schindler: „Die drehen auch nachts um 3 Uhr Kreise.“

Ortsvorsteher Fred Thelen reagierte ungehalten: „Wir werden den Parkplatz nicht abschließen“ und verwies darauf, dass es Schapfels Idee gewesen sei, dorthin zu ziehen, wo er wohne. Thelen erklärte, dass eine entsprechende Beschilderung (morgens als Verkehrsübungsgelände, am Nachmittag sowie am Wochenende als Parkplatz) bestellt sei und dann angebracht werde. Damit hätte sich auch die Beschwerde seitens Rätin Karina Weiß (FW) über „chaotische Zustände“ bei einem Heimspiel des FC Wallbach erledigt, als die Leute nicht wussten, wo sie parken könnten.

Thomas Schindler ging es jedoch nicht um die Nutzung des Geländes als Parkplatz an sich, sondern um die „Freizeitnutzung“ des Geländes: „Von morgens bis abends um 20 Uhr ist zu viel. Ich bin nicht gewillt, das hin zunehmen. Unter ruhig stelle ich mir was anderes vor. Schindler erklärte, dass sogar Busse kämen mit Straßenlanglauf-Skiläufern. Schindler plädierte für geregelte Öffnungszeiten des Verkehrsübungsplatzes.“ Thelen sah sich außerstande, das Problem zu lösen: „Ich weiß nicht, wie ich das reglementieren soll. Das Dorf entwickelt sich weiter. Wir sind kein Schlafdorf.“ Thelen erklärte dennoch, dass er sich informieren wolle, ob es eine Lösung gebe.

Auch positive Gedanken

Doch es gab auch positive Gedanken in Zusammenhang mit dem neuen Verkehrsübungsplatz. Thelen überlegt derzeit, wie die Grundschüler, die hier unterrichtet werden, speziell bei schlechten Wetter besser geschützt werden könnten. Einziger Unterschlupf bislang: Die sich auf dem Gelände befindliche Garage. Die Benutzung des Foyers der Flößerhalle erwies sich als nicht praktikabel, mangels ausreichendem Begleitpersonal für die Kinder seitens Schule und Polizei. Thelen stellt sich „eine Verlängerung der Garage in Richtung Bahn vor, ein großer, schmaler Carport.“ Finanziell würde das Ganze wohl aber nur über Spenden gestemmt werden können, denn die Kosten für den Bau des Verkehrsübungsplatzes wurden bereits über 50.000 Euro überschritten.

Thelen möchte im Übrigen bei der Stadt anklopfen, bezüglich eines ihm in der Nähe des Verkehrsübungsplatzes vorschwebenden Park- und Ride-Parkplatzes für den geplanten Bahnhalt in Wallbach: Bei der Planung erhofft er sich Zuschüsse.