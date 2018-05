Bad Säckingen Antonino Calabretti will Unterschriften sammeln für einen Fußgängerüberweg oder eine Ampel zwischen Buchrain und Tullastraße

Die Überquerung der Jurastraße zwischen Buchrain und Tullastraße zu Fuß hält Antonino Calabretti aus Bad Säckingen für lebensgefährlich. Er hat schon beim Regierungspräsidium und bei der Stadtverwaltung vorgesprochen, ohne Erfolg. Nun will er Unterschriften sammeln, um auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen.

Wer als Fußgänger die Juratraße zum Gewerbegebiet in der Tullastraße und am Buchrain überqueren möchte, sieht sich erst einmal einem Problem ausgesetzt. Denn mangels eines Fußgängerüberwegs oder einer Querungshilfe ist die Überquerung der Straße schwierig. Als lebensgefährlich empfindet es gar Antonino Calabretti aus Bad Säckingen. Regelmäßig besucht er das Am Buchrain ansässige Fitnessstudio, wohin er sich mehrmals in der Woche zu Fuß auf den Weg macht. „Ich habe Angst, die Straße zu überqueren“, sagt er. Jetzt möchte er eine Unterschriftenaktion starten, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen.

Immer wieder kommen die Fußgänger den Autos in die Quere, die die Straße entlangfahren oder an der Kreuzung abbiegen möchten. „Natürlich hupt der Fahrer“, sagt Calabretti und gibt auch zu: „Er hat ja recht“. Denn eigentlich gibt es keine Stelle für Fußgänger, wo die Straße gefahrlos überquert werden kann. Lang genug hat sich Calabretti diesen Zustand angesehen, doch dann hat er sich entschlossen: „Ich muss etwas dagegen tun.“

Sein erster Weg führte ihn zu den verschiedenen Firmen, die in der Tullastraße und Am Buchrain ansässig sind. Und überall ist ihm genau dieses Problem geschildert worden. „Hier gibt es ein Tanzstudio, in dem auch viele Kinder trainieren“, erzählt er. Doch die Mütter lassen ihre Kinder genau aus diesem Grund nicht alleine zu Fuß zum Training laufen. Aber auch die Mitarbeiter eines Schnellrestaurants dürfen ihre Autos nicht direkt auf dem Firmengelände parken, sondern müssen ihre Autos auf dem Parkplatz an der gegenüberliegenden Straßenseite parken und dann die Straße überqueren.

„Ich bin ein junger Mann“, sagt Calabretti. „Wie geht es dann erst den älteren Menschen?“ Beim Regierungspräsidium Freiburg hat der Bad Säckinger bereits vorgesprochen und das Problem geschildert. „Doch für diesen Teil der Straße ist die Stadt Bad Säckingen zuständig. Das Regierungspräsidium ist lediglich für die B 34 zuständig und wäre sogar bereit, in diesem Bereich eine Fußgängerampel zu installieren“, erklärt Calabretti. Doch der Übergang würde direkt auf einem Privatgrundstück enden und deshalb ist die Installation einer Ampel an dieser Stelle nicht erlaubt. „Es sei denn, die Stadt Bad Säckingen wäre bereit, an diesem Randstreifen einen Bürgersteig zu installieren“, so Antonino Calabretti weiter.

Bei der Stadtverwaltung hat er sein Anliegen ebenfalls vorgebracht. Doch auch da blieb er ohne Erfolg. „Es ist einfach kein Geld da.“ Mit dem Start einer Unterschriftenaktion erhofft sich Calabretti nun, dass er Aufmerksamkeit bekommt für dieses Problem. „Ich erwarte gar nicht, dass die Stadt alles alleine zahlen muss“, zeigt er Verständnis für die finanziellen Probleme der Stadt.

Er wäre sogar bereit, ein Fest zu organisieren, und hofft auch dabei auf die Mithilfe der anliegenden Firmen. „So könnten auch wir einen Beitrag dazu leisten und zeigen, dass wir das Problem nicht alleine auf die Stadtverwaltung abwälzen wollen“, sagt Calabretti weiter. Die Unterschriftenlisten möchte Antonino Calabretti in allen umliegenden Firmen in der Tullastraße und Am Buchrain auslegen und hofft auf die Unterstützung vieler Mitbürger, „damit wir auch da bald gefahrlos die Straße überqueren können“.