von Harald Schwarz

Es gibt sie noch, die stillen Heldinnen. Eine von ihnen ist Anita Bähr. 27 Jahre lang hat sie für den Sportverein Obersäckingen (SVO) die Trikots gewaschen. Jetzt muss Anita Bähr die Trikotpflege krankheitsbedingt abgegeben. Woche für Woche Trikots waschen und trocknen, das summiert sich auf Tonnen an Wäsche in 27 Jahren. Pro Spiel kommen jeweils 14 T-Shirts, Hosen und Strümpfe mit dem schmutzigen Boden in Berührung.

Der Verein Der Sportverein Obersäckingen wurde 1967 als Fußballverein gegründet. Aktuell sind 242 Mitglieder eingetragen. Der SVO spielt in der Kreisliga B mit einem aktuellen Punktestand von 33 und ist mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer. Die jüngste Klasse des SVO sind die Bambini. Sie beginnt mit einem Alter von fünf Jahren. Einmal in der Woche wird trainiert. Neben den Bambini wird eine F-, E-, D- und C-Jugend gestellt. Der Vorsitzende Thomas Fischer sagt: „Wir sind in den unteren Bereichen sehr gut aufgestellt. Wir bekommen auch immer wieder Zuwachs. Schwieriger wird es mit der C-Jugend.“ Der Altersbereich zwischen 14 und 18 Jahren sei recht dünn besetzt. Es gebe Bestrebungen, Gastspieler aufzustellen. Der SVO sei auf Partnersuche für Spielgemeinschaften. Zielsetzung für das Jahr 2020 ist laut dem Vorstand das Erreichen der Kreisliga A. Beim nächsten Spiel heißt der Gegner Höchenschwand.

Alles hat Anita Bähr mit der eigenen Waschmaschine für ein gepflegtes Erscheinungsbild des Sportvereins Obersäckingen aufbereitet. Schließlich steht der SVO im Moment mit 33 Zählern und fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga B. Da gehört ein adrettes Erscheinungsbild dazu.

Zum Sportverein Obersäckingen kam Anita Bähr vor 27 Jahren durch einen ihrer vier Söhne. Sie war fit und voller Tatendrang, wie sie sich erinnert. Und so nahm sie das Angebot des SVO gerne an. Trikots sauber halten, hie und da Bewirtung, Gartenpflege. Dinge, die der guten Seele des Vereins eben obliegen. „Es war im Verein alles so kameradschaftlich, ein menschliches Miteinander“, erzählt sie. Man habe „schöni Feschtli“ gefeiert, erinnert sie sich. Und Gründe dafür gab es nach sportlichen Erfolgen zur Genüge.

Nach dem Spiel wurden die schmutzigen Trikots jeweils in einen Blechkoffer gelegt. Dieser wurde zu ihr nach Hause gebracht. Mit drei Waschmaschinengängen wurden die Sachen gewaschen, in Ermangelung eines Trockners auf die Leine gehängt und wieder zurück nach Obersäckingen gebracht.

Anita Bähr war bei fast jedem Spiel dabei. Für ihren aufopferungsvollen Einsatz gab es auch einen Orden, dem sie ein ehrenvolles Plätzchen gewidmet hat. Heute kann sie die Wäschekoffer krankheitsbedingt nicht mehr tragen. Aber sie hofft, bald wieder mit dem Roller unterwegs zu sein. „Selbstständigkeit ist mir sehr wichtig“, betont sie. Der Vorsitzende Thomas Fischer dankte ihr für ihre langjährige Tätigkeit mit herzlichen Worten und einem Blumenstrauß. Eine Interimslösung wurde zwischenzeitlich gefunden. Die Mutter eines Spielers übernimmt das Waschen bis zum Saisonende.