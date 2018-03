Bad Säckingen Angeklagten bekommt für Sachbeschädigung und versuchter Nötigung mildere Strafe vor dem Landgericht Waldshut

Ein 68-Jähriger wird vorm Landgericht Waldshut wegen Sachbeschädigung und versuchter Nötigung im Berufungsverfahren zu 70 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Er war bereits vom Amtsgericht Bad Säckingen zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden.

Zu 70 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilte der vorsitzende Richter am Landgericht Waldshut Marc Gerster einen 68-jährigen Angeklagten wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen und versuchter Nötigung ebenfalls in zwei Fällen. Der Angeklagte war gegen ein Urteil vom Amtsgericht Bad Säckingen in Berufung gegangen. Gerster hatte die Berufung verworfen. Die Verteidigung, vertreten durch Rechtsanwältin Kristina Müller dagegen, hatte für einen Freispruch plädiert. Staatsanwalt Christoph Jauer hatte für eine Tagessatzhöhe von 80 Tagessätzen zu je 10 Euro plädiert.

Der Angeklagte, der bei einer Firma in Bad Säckingen angestellt und dann gekündigt worden war, soll etwa ein Jahr später die Reifen von mehreren Firmenautos zerstochen und das Führerhaus zerkratzt haben sowie Forderungen von 20 000 Euro an seinen ehemaligen Chef gestellt haben, nicht ohne immer wieder zu betonen, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn er diesen Forderungen nicht nachkäme. Des Öfteren soll er auch Todesdrohungen gegen die Ehefrau des Chefs geäußert haben. Er war bereits vom Amtsgericht Bad Säckingen zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden, hatte gegen das Urteil aber Berufung eingelegt. Rechtsanwältin Kristina Müller führte aus, es gebe keine Beweise , dass ihr Mandant für die Sachbeschädigungen zuständig sei – auch die Geldforderungen, die der 58-Jährige gestellt hatte, sehe sie als gerechtfertigt an. Der Angeklagte habe einiges in und um das Haus renoviert und habe mit Recht erwartet dafür entlohnt zu werden, was dann aber nie geschehen sei. Darüber hinaus bezweifle sie, dass die Zeugen, der ehemalige Arbeitgeber und seine Frau, immer die Wahrheit gesagt hätten. Der Angeklagte habe nie konkrete Drohungen von sich gegeben, habe nur gesagt „jetzt geht es zur Sache, oder es passiert was“. Das alles reiche nicht für eine Verurteilung.

Ganz anders sah dies der Staatsanwalt. Die Tat passe zur Person des Angeklagten. Er habe sich auch im Gericht eher aufbrausend verhalten. Das Motiv? Er sei erbost gewesen wegen der Kündigung. Er könne bei ihm keine Einsichtsfähigkeit feststellen. „Schuld sind immer nur die anderen, er hat immer Recht, die anderen sind im Unrecht“, habe der Angeklagte immer wieder betont. „Wir sind der Überzeugung, dass Sie sowohl die Sachbeschädigungen begangen als auch die Drohungen geäußert haben“, begründete Gerster sein Urteil. Man habe hier gemerkt, dass der 58-Jährige der Meinung sei, er solle Geld bekommen und über diese Vorstellung könne man mit ihm nicht reden, so der Richter weiter. Die Taten seien als Nötigung gewertet worden, weil der Angeklagte der festen Überzeugung gewesen sei, dass ihm das Geld zustehe. „Dieser Anspruch, selbst wenn Sie ihn gehabt hätten, ist längst verjährt“, wies ihn Gerster hin. „Da ist jemand, der mit allen Mitteln eine Forderung bekommen will, die er nicht bekommt, das hat schon etwas leicht Pathologisches. Sie sollten einen Schlussstrich ziehen“, empfahl Gerster. Darüber hinaus sehe er eine erhebliche Behandlungsbedürftigkeit bei dem Angeklagten, erst recht nach diesen Taten.