von sk

In der Nacht zum Donnerstag wurden laut Polizeimeldung in Bad Säckingen an sechs Autos die Außenspiegel abgetreten. Fünf der beschädigten Fahrzeuge waren im Trottäcker geparkt. Die Tatzeit lag zwischen 3 und 6 Uhr. Vermutlich zuvor wurde an einem in der Straße Unter dem Dorf abgestellten Wagen ebenfalls der Spiegel abgeschlagen. Der Täter stach bei diesem Auto zusätzlich einen Reifen ab. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0, entgegen.