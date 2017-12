Bad Säckingen An Sonnenbrillen klebt noch Preisetikett

Mann versucht sich bei Besuch der Polizei vergeblich hinter der Tür zu verstecken.

Die Polizei suchte am Mittwochmorgen einen 30 Jahre alten Mann zu Hause auf, da dieser eine gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Während die Polizei dessen Zimmer betrat, versteckte sich ein anderer Mann hinter der Türe, in der vergeblichen Hoffnung, von den Polizisten nicht entdeckt zu werden. Dieser 29 Jahre alte Mann wurde kontrolliert. Da er keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde er auf das Polizeirevier gebracht. Bei der Durchsuchung tauchten zwei hochwertige Sonnenbrillen im Wert von knapp 600 Euro in seinem Rucksack auf. An diesen waren noch die Preisetiketten angebracht. Die Identität des Mannes konnte geklärt werden. Sein Aufenthalt war einer deutschen Behörde nicht bekannt, weshalb gegen ihn eine Ausschreibung bestand. Die Behörde wurde unterrichtet. Die Ermittlungen zu den Sonnenbrillen dauern an. Sie wurden beschlagnahmt. Der Mann, dem das Einschreiten der Polizei ursprünglich galt, konnte die ausstehende Geldstrafe bezahlen.