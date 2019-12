von Hans-Walter Mark

Mit der Komödie „Leichenschmaus“ von Jörg Maurer bescherten die Laienschauspieler des Gesangvereins Liederkranz den Besuchern einen vergnüglichen und amüsanten Theaterabend, bei dem es insbesondere beim Thema „Erbe“ heftig zur Sache ging. Der Vorsitzende des Liederkranzes Manfred Wenisch war von der großartigen Leistung der Laienschauspielgruppe ebenso begeistert wie die zahlreichen Gäste, Sie bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus für die äußerst unterhaltsamen Stunden. Zu Beginn stimmte der Frauenchor “Cantabo“ sowie der gemischte Chor mit Klang und Licht in die Vorweihnachtszeit ein.

Was wohl hinter dieser Türe abspielt, dafür interessieren sich Johanna Weiss als Nichte Moni und Bernhard Gerspach als Blasius Hölleisen. | Bild: Hans-Walter Mark

Ausgangspunkt der Handlung der mit schwarzem Humor gespickten Komödie, war der Tod von Tante Kati, die zwei Millionen Euro in einem Safe deponiert hatte. Die Verwandtschaft traf sich also zur Trauerfeier. Ein Mitglied der Trauergemeinschaft ist der Bauunternehmer Blasius Hölleisen (Bernhard Gerspach) ein mürrischer Kauz. Sein Markenzeichen sind Schnaps und Bier sowie seine rustikale Wortwahl. Seine Frau Anastasia Hölleisen (Danijela Landes) präsentiert sich eher als die Undurchschaubare. Um ans Erbe zu kommen ist ihr jedes Mittel recht. Sie koaliert und duelliert mit eisigem Kalkül.

Als grantige Bedienung führt Anastasia Tsakou durch das Stück, rechts Pfarrer Stefan Malzacher. | Bild: Hans-Walter Mark

Alexandra Stärk in der Rolle der Charlotte Schöpsmüller tritt als die selbstbewusste Frau Apothekerin auf. Sie ist nach außen die Gierigste. In ihrem Verhalten spiegelt sich die Falschheit und Verlogenheit der gesamten Trauergesellschaft. Ihr Ehemann Herbert Schöpsmüller (Axel Albiez) steht gänzlich unter ihrer Fuchtel. Dennoch ist der begeisterte Liebhaber des indianischen Totenkults ein gewiefter Kerl, vor dem kein Weibsbild sicher sein kann. Er ist listig und zieht die Strippen im Verborgenen.

Axel Albiez als Herbert Schöpsmüller, Alexandra Stärk als Charlotte Schopsmüller und Danijela Landes als Anastasia Hölleisen mit einem Liedvortrag. | Bild: Hans-Walter Mark

Extra aus Berlin angereist ist Nichte Moni (Johanna Weiss). Sie kokettiert mit ihrer moderneren Lebensweise, was bei den Männern zu unkontrollierten Testosteronschüben führt. Stefan Malzacher als Pfarrer brilliert mit seiner ureigenen Verschmitztheit. Weltlichen Genüssen ist er nicht abgeneigt. Anastasia Tsakou führte als Bedienung das Publikum durch das Stück. Dabei glänzt sie durch ihr grantiges Erscheinen und ihren wunderbar griechisch-bayrischen Dialekt. Unter der Regie von Axel Albiez und Hans-Joachim Anders haben es die Theaterspieler verstanden die Befindlichkeit der Tischgesellschaft und deren wahre Charaktere wie Trauer, Missgunst, Habgier, gegenseitige Anfeindungen oder Intrige pointiert herauszuarbeiten und zu transportieren.

Es war herrlich zu erleben, wie die einzelnen Personen beim Erben um den eigenen Vorteil bemüht waren. Hier war auch der Mord an der eigenen Ehefrau kein Tabu. Wie die Männer samt Pfarrer die schöne Moni verehrten und sie anmachten, war eine wahre Augenweide. Eine willkommene Abwechslung und Bereicherung des Stückes waren die Liedbeiträge, einfühlsam begleitet von Axel Albiez an der Gitarre. So emanzipiert sich beispielsweise Albiez selbst mit dem Song „Alte ich mach Dir den Garaus“ von Tyrannei seiner Ehefrau und der Pfarrer lädt Landrat Kistler als Gewissenserleichterung zur Beichte ein, weil dieser bei Zerlegung des Bad Säckinger Krankenhauses eine Todsünde begangen hat. Wer letztlich geerbt hat, wird an dieser Stelle nicht verraten.

Stefan Malzacher als Pfarrer fordert die Besucher zur Beichte auf. | Bild: Hans-Walter Mark

Die Theatergruppe

Das Theaterspiel in Rippolingen hat eine lange Tradition. Die erste öffentliche Aufführung fand im Gründungsjahr des Männerchors im Jahre1923 statt. Bis heute gehört das Laienschauspiel des Liederkranzes im Advent zu den kulturellen Höhepunkten im Ort.

Die Laienschauspielgruppe 2019: Anastasia Tsakou, Johanna Weiss, Alexandra Stärk, Danijela Landes, Stefan Malzacher und Bernhard Gerspach unter der bewährten Regie von Axel Albiez und Hans Joachim Anders, der mit Marc Mattern auch für die Technik zuständig war. Maske: Marie-Luise und Stephanie Lütte. Organisation der Tombola zugunsten der Hilfsorganisation für Afrika „Jam Deutschland„: Marina Leppla und Johanna Waßmer. Weitere Aufführungen: Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember. Die Samstagsaufführung beginnt um 19 Uhr, die Sonntagsaufführung bereits um 18 Uhr. Kartenbestellungen sind möglich bei Manfred Wenisch (Telefon 07761/7687). Weitere Informationen unter www.liederkranz-rippolingen.de