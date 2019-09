von Brigitte Chymo

Etliche Bürger nutzten die Gelegenheit und erhielten als Dankeschön einen Apfel mit der Inschrift „Mit Herz und Biss für SÄK“. Weitere Gelegenheiten, um mit dem Bürgermeister ins Gespräch zu kommen, sind am Dienstag, 17. September, 15 bis 16 Uhr in der Ortsmitte Nähe Bäckerei Pfeiffer, Freitag, 20. September, 15 bis 16 Uhr beim Backhaus in Rippolingen und Freitag, 20. September, 17 bis 18 Uhr beim Rathaus in Harpolingen. Bild: Brigitte Chymo