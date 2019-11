von Susanne Schleinzer-Bilal

Ein 40-jähriger Busfahrer soll die Monatseinnahmen im Wert von rund 4400 Euro für sich behalten haben, statt sie abzuliefern. Richter Rupert Stork vom Amtsgericht Bad Säckingen verurteilte den Angeklagten wegen veruntreuender Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 70 Euro. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Nora Hackemann, hatte für eine Strafe von 75 Tagessätzen zu je 75 Euro plädiert.

Der 40-Jährige hatte immer wieder seine Unschuld beteuert und wand sich hin und her. Man habe ihm gesagt, er könne die Einnahmen des Monats auch am Monatsende abrechnen. Er habe damals die Einnahmen mit nach Hause genommen, um sie später abzugeben. „Das kann ich nicht glauben“, erklärte der vorsitzende Richter. „Sie reden die ganze Zeit um den heißen Brei herum, wollen nicht Farbe bekennen“, wandte er sich dann an den Angeklagten.

Der Busfahrer war für ein Subunternehmen der SBG tätig und fuhr von Bad Säckingen nach Schopfheim. Jeder Fahrer bekommt ein Kassenmodul mit eigener Pin-Nummer. Die SBG kann per Satellit feststellen, welcher Fahrer an welchem Tag gefahren ist und wie viel er eingenommen hat. Die Fahrer sind verpflichtet, zwei bis dreimal pro Woche ihre Einnahmen im Büro abzugeben, wo alles nachgerechnet wird und wenn alles stimmt, Quittungen für die SBG und den Fahrer ausgestellt werden.

Die erste Zeugin, die im Büro des Busunternehmens arbeitet und für die Abrechnung zuständig ist, gab an, den Angeklagten nie bei ihr im Büro gesehen zu haben. Normalerweise müssten die Tageseinnahmen nach Schichtende oder am nächsten Tag abgegeben werden. Der Angeklagte sei nur einmal kurz aufgetaucht und habe behauptet, er habe das Geld zu Hause vergessen. Danach habe sie ihn nie wieder gesehen. Sie habe das damals komisch gefunden. Es sei davor noch nie passiert, dass die Einnahmen nicht abgeliefert worden seien, erklärte der Geschäftsführer des Unternehmens, der ebenfalls als Zeuge geladen war.

„Bei uns herrscht ein kollegiales Verhältnis“, so der Zeuge. Der 40-Jährige habe auf Nachfrage erst gesagt, das Geld sei weg, denn es sei geklaut worden. „Ich war ganz schön sauer“, sagte der Zeuge. Sie seien auch beim Arbeitsgericht gewesen, weil er den Angeklagten fristlos gekündigt habe. Das Geld habe er im Übrigen immer noch nicht bekommen. Der Sachverhalt habe sich bestätigt, der Angeklagte habe die Monatseinnahmen für sich behalten, erklärte Hackemann.

Auch der vorsitzende Richter bestätigte: „Sie haben das Geld zu Hause gehabt und es ausgegeben. Die Schwachstelle in der Firma ist, dass nicht täglich abgerechnet wird. Das ist eine Versuchung für Sie gewesen und man hat es Ihnen leicht gemacht. Das war eine Dummheit, was Sie gemacht haben“, so Stork.