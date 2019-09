Es sind moderne Zeiten angebrochen im Bad Säckinger Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“: Im März haben die dortigen Jugendsozialarbeiter Diensthandys erhalten! Wie Katja Glaus vom Kinder- und Jugendreferat der Stadt in ihrem Bericht über das erste Halbjahr 2019 schreibt, sind die neuen Smartphones dazu gedacht, „am ‚Puls der Zeit‘ zu bleiben“. Außerdem wollen die Mitarbeiter „mit unserem Zielpublikum Kontakt halten“. Denn, so Glaus, „digitale Plattformen“ würden von der jüngeren Generation „zur Kommunikation, Recherche und zum Spaß genutzt“.

Nur rund zwölf Jahre nachdem Apple mit dem iPhone das erste Smartphone auf den Markt gebracht hat, ist das Kinder- und Jugendhaus nun also am „Puls der Zeit“ angekommen. Die Diensthandys würden „nun Schritt für Schritt in die Arbeit und Kommunikation des Kinder- und Jugendhauses“ integriert, schreibt Glaus.

Gespannt darf man nun darauf warten, wie sich das Jugendhaus auf den „digitalen Plattformen“ bewegen wird. Werden die Jugendsozialarbeiter bald in Instagram-Stories und mit Hashtags für ihre Angebote werben? Auf alle Fälle bleibt das Jugendhaus weiterhin „am Puls der Zeit“.