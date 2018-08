von sk

Am Montagnachmittag riefen Angestellte eines Geschäftes in der Schaffhauser Straße die Polizei. Eine Kundin sei unter Alkoholeinfluss in ihren Audi gestiegen und beim Verlassen des Areals gegen eine Mauer gefahren. Anschließend sei die Frau unbeirrt auf einen gegenüberliegenden Parkplatz eines Einkaufsmarktes gefahren und ging einkaufen. Eine Streife kam vor Ort und nahm die 57-Jährige beim Verlassen des Einkaufsmarktes in Empfang. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, weshalb die Frau mit zur Blutprobe musste. Sie musste ihren Führerschein abgeben und gelangte bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

