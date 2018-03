Bad Säckingen Aktuelle und ehemalige Musiker der Jugendstadtmusik Bad Säckingen sind auf der Bühne vereint beim Geburtstagskonzert

Alle Ehemaligen der Jugendstadtmusik finden sich zum Projektorchester für die Feier des 30-jährigen Bestehens zusammen.

Die Jugendstadtmusik blickt in diesem Jahr auf ihr 30-jähriges Bestehen zurück, was für das noch immer jung gebliebene Orchester wahrlich ein Grund zum Feiern ist. Und das hat es am Sonntag bei seinem Konzert getan – mit einem „ganz besonderen“ Projektorchester, wie der Vorsitzende Jahn Niclas Glatzel ankündigte. Denn das Jubiläums-Projektorchester setzte sich aus allen ehemaligen, noch aktiven Musikern zusammen. So vereinten sich für das Konzert Musikgenerationen aus drei Jahrzehnten unter der bewährten musikalischen Leitung von Johannes Brenke, welcher wiederum ebenfalls seit 30 Jahren den Taktstock der Bad Säckinger Stadtmusik in der Hand hält.

Die Konzertmatinee im Münsterpfarrhof war jedoch mehr, als eine reine Feier zum 30-jährigen Bestehen des Orchesters. Es war auch ein Fest für den jetzigen Nachwuchs der Stadtmusik Bad Säckingen, der den Auftakt zum Konzert mit Bravour leistete. Mit den Kompositionen „Marshmallow“ und „Time for Rock“ aus der Feder der Dirigentin Gabi Barth zeigte die Gruppe B der Jugendstadtmusik ihr schon gutes Zusammenspiel und ein Gefühl für die musikalischen Charaktere der Genres. Sehr zur Freude des Publikums trug die Aufführung von Rolf Zuckowskis „Stups, der kleine Osterhase“ bei, das die Musiktruppe samt schauspielerischen Einlagen präsentierte.

Musikalisch noch ausgefeilter war die Darbietung der Gruppe A, der eigentlichen Jugendstadtmusik. Ihr Programm gestaltete sich zwischen bekannter Filmmusik und barocken Klängen. Gleich zum Einklang in ihren Konzertteil brachten die Nachwuchsmusiker mit ihrer Interpretation der „Königlichen Musik“ einen Hauch von majestätischem Prunk in den Münsterpfarrhof. Ganz anders ertönte hingegen die berühmte Melodie von Henry Mancini und Titellied aus Film und Fernsehen „The Pink Panther“. Und wer sich im Publikum genau umsah, konnte den schelmischen pinken Panther tatsächlich vorbeihuschen sehen. In die fiktive Welt der Fernseh- und Kinoleinwände nahm das Orchester seine Zuhörer ebenso mit, wie in das „Tijuana Taxi“, ein Stück im typischen Stil von Herb Alpert. Zum großen Finale gesellten sich dann die ehemaligen Mitglieder der Jugendstadtmusik zur aktuellen Besetzung und verabschiedeten ihr Publikum im beschwingten Gesamtchor.