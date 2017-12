vor 5 Stunden sk Bad Säckingen Aggressiver Gaststättenbesucher fordert Polizisten zum Boxkampf auf

Ein schnelles Aus gab es für einen Boxkämpfer am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages in Bad Säckingen. Der 40-jährige Mann verhielt sich in einer Kneipe aggressiv und benahm sich derart daneben, dass man die Polizei rief.