von Gabriele Rasenberger

Blues vom Feinsten gab es drei Tage lang beim zweiten Dreyland-Bluesfestival, das in diesem Jahr mit den Spielorten Bad Säckingen und Wehr eine Premiere feierte. Um es vorweg zu nehmen: Trotz der deutlich kühleren Temperturen war es eine gelungene Premiere im Bad Säckinger Schlosspark, wo am Samstag Tri Continental und Djeli Moussa Condé zu hören waren. Nach 16 Jahren spielte die im Jahr 2000 gegründete Band Tri Continental, bestehend aus Bill Bourne, Lester Quitzau, Madagascar Slim und Gast Michael Treadway am Schlagzeug, erstmals wieder ein Konzert in Deutschland. Sehr abwechselnd war das Programm des Trios, jeder Musiker zeichnete in den Liedern seine Wurzeln nach und präsentierte auch Songs ihrer jeweiligen Solokarriere. Mit Bill Bourne und Madagascar Slim präsentierten sich gleich zwei hervorragende Stimmen auf der Schlosspark-Bühne. Beide wurden mehrfach mit dem Juno-Award ausgezeichnet. Madagascar Slim sang mehrere Lieder in seiner Heimatsprache Malagassi, wie zum Beispiel "Asafady". Zwei Lieder aus der neuen CD standen auf dem Programm, darunter „Dust“. Lester Quitzau bewies hier die enorme Bandbreite seiner Stimme und fistelte sich zum Sopran hoch. Mit auf dem Programm stand „Voodoo King“, welches Bill Bourne auch als Solist im Programm hat. Mit den Gitarren zeigten die Künstler ihr ganzes Können, ob durch Zupfen, Schlagen oder das Spielen der Melodie, alles wurde beherrscht. Mit viel Applaus und Pfiffen belohnten die Zuhörer die gekonnten Soli und verlangten nach einer Zugabe.

Djeli Moussa Condé mit einer Kora. | Bild: Gabriele Rasenberger

Etwas schwerer hatte es Djeli Moussa Condé, der nach 22 Uhr auftrat und das Publikum sprichwörtlich aufwärmen musste. Mit zu seiner Band gehören Jouni Isoherranen am Bass, Vincent Lassalle am Schlagzeug und Renauld Tenaux mit der Querflöte. Die Zuschauer hüllten sich aufgrund der Kälte bereits in Decken, gingen bei in der Blues-Szene bekannten Stücken wie „Womama“ und "M'bemba" aber richtig mit und tanzten dazu. „Kennen Sie James Bond?“ fragte Djeli Moussa Condé. „Kennen Sie auch den afrikanischen Bond?“. Damit leitete er zu „African Bond“ über, ein sehr modernes Stück mit deutlichen Funk-Klängen. Die Klangfarbe der Instrumente passte sehr gut zusammen, vor allem Querflöte und Kora, eine mit beiden Händen gezupfte westafrikanische Stegharfe, bildeten eine besondere Harmonie.

Das Publikum war bis aus Weil/Rhein und Villingen-Schwennigen in den Schlosspark zur Premiere des Blues-Festivals gekommen. Es hätte zweifellos einen wärmeren Abend verdient gehabt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein