Die Tricks der Telefonbetrüger werden immer dreister. Jetzt geben sie sich schon als Mitarbeiter der „Aktion Mensch“ aus, um an das Geld anderer Leute zu kommen. SÜDKURIER-Leser Barbara und Dieter Heller berichteten der Redaktion gestern von mehreren Anrufen solcher Betrüger bei ihnen zu Hause. Allerdings: Die Gauner hatten Pech, trotz mehrmaliger, hartnäckiger Versuche, ging ihnen das Ehepaar nicht auf den Leim.

„Zuerst war es lediglich eine Bandansage“, berichtet Barbara vom ersten Anruf. Sie sollte bei der Telefontastatur auf die Nummer 1 drücken, hat daraufhin aber sofort aufgelegt. Kurze Zeit später bekam ihr Mann einen Anruf, er wimmelte den Anrufer ab. Doch die Betrüger waren hartnäckig. Es wurde erneut angerufen, dieses Mal war wiederum Barbara Heller am Apparat. „Es meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Aktion Mensch“, erzählt uns Barbara Heller. Er sei zunächst recht freundlich gewesen, habe erzählt von einer Jubiläumsziehung und von einem Preisrätsel. Als er die Skepsis spürte, habe er – immer noch freundlich – gefragt, warum sie so misstrauisch sei, es sei doch für die „Aktion Mensch“, also für eine gute Sache. Immer wieder bat er vergeblich um die Bankverbindung. Wie Barbara Heller beschreibt, habe der Anrufer einwandfreies Deutsch gesprochen.

„Es ist perfide“, sagt sie, dass die Betrüger auch noch den Namen von sozialen Einrichtungen missbrauchen. Mit ihren Tricks seien die Betrüger andererseits doch sehr kreativ, findet Barbara Heller, „sie sollten diese Kreativität doch besser in einem ehrenwerten Beruf einsetzen.“ Natürlich hat sie dem dubiosen Anrufer keine Kontodaten gegeben, worauf er dann schlussendlich doch unfreundlich wurde. Aber vergebens. Er ging in diesem Fall leer aus.

Die Masche mit „Aktion Mensch“ ist in der Region bislang noch nicht so sehr bekannt. Der falsche Polizeibeamte und der Microstoft-Mitarbeiter sind die Renner. Polizeisprecher Jörg Kiefer fand in den letzten Monaten nur einen einzigen Fall, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter von „Aktion Mensch“ ausgegeben hat. Das war in der Gemeinde Schallstadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Februar dieses Jahres. Aber auch dort waren die Gauner nicht erfolgreich. Sie geben sich in der Regel als Mitarbeiter von seriösen Firmen oder Einrichtungen mit sozialem Hintergrund aus, weiß Kiefer. Die Telefonnummer, die angezeigt werde, sei meist manipuliert. Es gebe Fälle, da zeigte der Betrugsanrufe die 110 an und die Gauner gaben sich als Polizisten aus. Kiefer rät: Keinesfalls Kontodaten herausgeben und in jedem Fall Anzeige bei der Polizei erstatten.