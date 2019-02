von Markus Baier und Monika Olheide

Wie gut oder schlecht sind eigentlich die ganzen Leckereien, die an Fasnacht gegessen werden? David Masoudi (28) ist Ernährungsberater und seit vier Jahren Fitnesstrainer im Aqualon in Bad Säckingen. Er stammt aus Hamburg und hat mit Fasnacht nicht wirklich viel zu tun. Trotzdem erklärt er uns, wie die Leckereien hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe zu bewerten sind. Er vertritt die Meinung: „Gelegentlich darf man auch ungesund essen und Fasnacht ist ja auch nur einmal im Jahr.“

Berliner | Bild: Baier, Markus

Berliner: „Nährstoffhaltig ist das nicht“, sagt David Masoudi. Rund 210 Kalorien habe ein einfacher Berliner mit Marmeladenfüllung. Fett sei nicht generell schlecht, sagt der Experte, allerdings kämen beim Berliner mit Weizenmehl, Zucker und dem Ausbackfett vor allem Inhalte zusammen, die für den regelmäßigen Speiseplan ungünstig seien. Ähnlich sein Urteil für die Mehlsuppe als Beitrag einer ausgewogenen Ernährung: „Das beste daran ist die Zwiebel.“

Speck und Wurst. | Bild: Baier, Markus

Speck und Wurst: Für unser Beispiel haben wir Schwarzwälder Schinkenspeck und Klöpfer gewählt. Der Experte lobt den Speck: „Bis auf den Fettrand ist der gar nicht so ungesund.“ Proteine seien enthalten, ungesättigte Fettsäuren und Salz, das in Maßen zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre. Bei der Wurst hingegen warnt er vor dem Fettgehalt. Und beim Thema Wurst und Wasserwecken hat er eine klare Meinung: „Fette der Wurst und Kohlenhydrate des Brötchens sollten besser nicht kombiniert, sondern mit etwa zwei Stunden Abstand gegessen werden.“ Gesünder wäre aus seiner Sicht zwar die Variante Vollkornbrot mit Frischkäse und Putenbrust, „aber an Fasnacht ist hier eine Ausnahme sicher kein Problem.“

Süßigkeiten. | Bild: Baier, Markus

Süßigkeiten: Bonbons und Gummibärchen gehören zum Fasnachtsumzug dazu. „Nährwerte haben diese Lebensmittel praktisch keine. Eigentlich ist es reiner Zucker“, sagt David Masoudi dazu. Deshalb nicht gut: „Wenn genascht wird, würde ich am ehesten Gummibärchen empfehlen.“ Die seien besser als Schokolade, die zusätzlich zum Zucker noch viel Fett enthalte.

Fasnachtsküechli und Fettgebackenes. | Bild: Baier, Markus

Fasnachtsküechli und Fettgebäck: „Diese Lebensmittel fallen in etwa in die Kategorie der Berliner“, sagt der Ernährungsprofi. Reichlich Zucker, Weizenmehl und Sonnenblumenöl enthalten die Leckereien. „Gerade beim Öl kann man mit der richtigen Wahl seinem Körper Gutes tun“, sagt Masouri und erklärt: Statt Sonnenblumenöl seien Raps- oder Olivenöl wertvoller und auch beim Mehl sei solches aus Dinkel oder Roggen für den Körper besser.

Alkohol. | Bild: Baier, Markus

Alkohol: Zur Fasnacht gehört für viele das gesellige Schlückchen, das auch David Masouri nicht verteufelt. Man sollte sich aber die Zusammenhänge im Körper bewusst machen: „Fett ist wichtig, um die Aufnahme von Alkohol in den Blutkreislauf zu verzögern“, sagt Masoudi. Das gilt auch für das Fett in den bisher beschriebenen Lebensmitteln.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Bad Säckingen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Das heißt: Wer vorher reichhaltig isst, kann mehr Alkohol trinken, als auf nüchternen Magen. Wichtig: „Zucker hat den gegenteiligen Effekt.“ Wer auf Süßigkeiten zum Alkohol oder süße Mixgetränke setzt, wird den Alkoholkonsum schneller merken. „Wichtig ist es auch, zwischendurch immer mal wieder Wasser zu trinken“, sagt Madousi und ergänzt, worauf es ankommt, um Kopfweh am nächsten Tag vorzubeugen: „Am besten bei einer Sorte Alkohol bleiben und nicht rauchen.“

Hering und Rollmops. | Bild: Baier, Markus

Rollmops und Hering: Gute Noten bekommt die Fischauswahl vom Ernährungscoach: „Fisch enthält viele gute Fette, also ungesättigte Fettsäuren.“ Salz und Proteine machen die Speisen außerdem zu einer guten Grundlage vor dem Trinken von Alkohol und – wenn nötig – zum idealen Katerkiller am Tag danach. Außerdem empfiehlt er „frische Luft, Bewegung und gute Fette“.

Bad Säckingen Sieben regionale Fasnachtstraditionen, die man auch als Zugereister einmal erlebt haben muss Das könnte Sie auch interessieren

Alkohol entziehe dem Körper unter anderem Elektrolyte. Hier gelte es, den Speicher wieder aufzufüllen. Ebenfalls wichtig seien Vitamine. „Hier empfiehlt sich ein frischer Obstsalat“, sagt Masoudi. Essiggurken alleine seien dagegen eher nicht geeignet, den Kopf leichter zu machen und vom „Konterbier“ rät Masoudi entschieden ab: „Das Ziel ist es ja, den Alkohol aus dem Körper hinauszubekommen.“

Und nach dem Schlemmen: Kalorien verbrennen

„Man kann viele Kalorien zu sich nehmen, wichtig ist am Ende dass die Bilanz stimmt und die Kalorien auch wieder verbraucht werden“, sagt David Masoudi. Wie viel körperliche Anstrengung aber tatsächlich nötig ist, sei höchst individuell. „Es kommt auf das Geschlecht, das Gewicht und die allgemeine Fitness an“, sagt der Aqualon-Coach.

Durch Sport werden Kalorien verbrannt: David Masoudi erklärt Redakteur Markus Baier (rechts) das Laufband. Bei den Berlinern greift Aqualon-Geschäftsführer Franc Morshuis (links) gerne zu. | Bild: Olheide, Monika

Eine Frau mit 60 Kilogramm und 1,70 Meter Körpergröße verbrenne beim Laufen mit zehn Stundenkilometern rund 500 Kalorien in der Stunde. Ein Mann über 1,85 Meter und 90 Kilo Gewicht verbrenne bei gleicher Leistung dagegen rund 600 Kalorien. Doch der Experte schränkt ein: „Das gilt für die ebene Strecke. Bergauf sind es mehr Kalorien, die verbraucht werden.“ Und so dienen diese Angaben nur einer groben Orientierung.

Bad Säckingen Die Maskenschau der Bad Säckinger Narrenzunft ist jetzt in der Villa Berberich zu sehen Das könnte Sie auch interessieren

Schmutziger Donnerstag

Der schmutzige Donnerstag, oder auch Dritter Faißen, ist ein Hochtag der Fasnacht. Er fällt immer auf den Donnerstag vor Aschermittwoch. Das alemannische Wort „Schmutz“ bedeutet dabei „Fett“. An diesem Tag wurde angefangen, die Lebensmittel zu verzehren, die während der Fastenzeit verboten waren.