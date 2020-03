von Christiane Pfeifer

Eine rauschende Premiere war für das neue Stück der Festspielgemeinde geplant. Die Aufführung „Ich bin wie Ihr, ich liebe Äpfel“ wird nun wegen der Corona-Krise in den Herbst verschoben. „Die Entscheidung fiel noch, bevor die Beschränkungen in Kraft getreten sind“, so der stellvertretende Vorsitzende der Festspielgemeinde Detlef Bengs.

Gesundheit geht vor

Der Schauspielgruppe ist die Gesundheit der Besucher ein hohes Anliegen. Traurig ist man trotzdem: „Wir haben das Stück seit langen geprobt und uns auf die neun Aufführungen sehr gefreut.“ Im Moment bekommt der Verein viele Anfragen, wie es mit den bereits gekauften Tickets weitergeht. Hier hat Bengs gute Nachrichten: „Die Karten behalten ihre Gültigkeit und können für die Herbstvorstellung verwendet werden.“ Als zweite Möglichkeit bietet die Festspielgemeinde die Rückerstattung des Betrages an. Für die Premiere war bereits ein Großteil der Karten verkauft.

„Es ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte der Festspielgemeinde, dass die Vorstellung abgesagt worden ist“, so Bengs. Die Festspielgemeinde finanziert sich selbstständig durch die Einnahmen der Eintrittsgelder. Deshalb freut sich Bengs: „Wir konnten die Aufführungsrechte bis Ende Jahr verlängern.“ Ein Datum steht noch nicht fest: „Wir tendieren zum Oktober oder November in diesem Jahr.“

In dem satirischen Stück von Theresia Walser „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ betreten drei Gattinnen von Diktatoren die Bühne und ein Dolmetscher, der seine eigenen Interpretationen mit ein bringt. „Ist die Welt jetzt besser, seit wir weg sein müssen?“ Die Ehefrauen der drei Diktatoren haben eine eigene Wahrnehmung von der Welt.

Das Stück lässt die drei Despotinnen im Backstage-Bereich auf einander treffen. Hier warten sie auf die große Pressekonferenz, ihre Leben sollen verfilmt werden. Die vielen realen Details aus den Biografien von Margot, Imelda und Leila verschmelzen mit der Geschichte. Begleitet werden die drei Damen von einem Dolmetscher. Dieser soll neutral übersetzen, verwickelt sich aber selbst immer mehr in seinen Aussagen. Günter Kraus führt zum ersten Mal Regie, Renate Kraus, die diese Aufgabe sonst hatte, betritt als Imelda Marcos: die Bühne: „Für mich ist das toll, einfach Mal wieder nur zu spielen.“

Die Zuschauer können sich im Herbst auf einen schnellen und wortgewandten Schlagabtausch der vier auf der Bühne freuen. Auch Erich Honecker bekommt einen Gastauftritt. Die Rolle seiner Gattin „Frau Margot“ übernahm Hilde Butz. „Frau Leila“ wird von Sandra Lutz gespielt und ist gleich von zwei Gattinnen inspiriert, Asma al-Assad und Suzanne Mubarak. In das Leben des Dolmetschers schlüpft Detlef Bengs, eine Überraschung ist, welche Rolle in dem Stück übersetzt wird. Der Titel des Stücks stammt laut Günter Kraus aus einem Gedicht von Muammar al-Gaddafi. „Wir freuen uns im Herbst wieder mit den Proben zu beginnen.“ Auch interessierte Neue sind eingeladen, die Proben zu besuchen: „Wir haben immer einen Mangel an Männern zwischen 18 und 35 Jahren“, erwähnte Bengs.

Kontakt: Die Festspielgemeinde erreicht man unter der E-Mail (info@festspielgemeinde.de) oder telefonisch unter 07761/9987560. Weitere Informationen gibt es auch im Internet (www.festspielgemeinde.de) oder auf der Facebookseite.