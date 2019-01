Ihre Musik ist Kult. Unvergesslich. Und macht einfach nur glücklich. Das bewies einmal mehr die Formation Abba Gold mit ihrer Show "Abba Gold – The Concert Show" am Dienstagabend im ausverkauften Gloria-Theater in Bad Säckingen. Mehr als zwei Stunden lang ließ die Band die Theaterbesucher in Erinnerungen an die in den 70er und 80er Jahren so angesagte Kultband, die schwedische Formation Abba und ihre unvergesslichen Songs schwelgen.

Authentisch: Kirsty Cameron (li.) als Agnetha und Claire Trusson (re.) als Frida von Abba Gold, überzeugten einmal mehr bei ihrem Auftritt im Bad Säckinger Gloria-Theater mit ihrer Authentizität, vor allem mit ihren gutausgebildeten Stimmen. Bild: Marion Rank | Bild: Rank, Marion

Vom Teenager bis zu den Senioren riss die Tribute-Band Abba Gold mit ihrer authentischen Show die Zuschauer von den Stühlen, durfte die Bühne erst nach mehren Zugaben verlassen. Wurde schon der erste Song von Abba Gold "Summer Night City mit Jubelpfiffen begrüßt und belohnt, steigerte sich die gute Stimmung von Song zu Song. Die Ohrwürmer der 70er und 80er Jahre, wie etwa "Knowing Me, Knowing You", Money, Money, Money", "Fernando."Alleine die Ankündigung dieses Songs schien Glücksgefühle beim Publikum hervorzurufen, so viele "Oohs" gab es. "I Do, I Do, I Do, I Do", "Ring, Ring", "Honey, Honey." Jeder Song wurde bejubelt, dass man glaubte, eine Steigerung sei nicht mehr möglich. Aber es ging immer noch besser.

Lieder reißen zum Tanzen mit

Zu "Mamma Mia" erfolgt die sehnlichst erwartete Aufforderung zum Tanzen und los ging die Party: Dass es dafür zwischen den Stuhlreichen eigentlich zu eng war, interessierte niemanden so wirklich. Kirsty Cameron als Agnetha, Claire Trusson als Frida, Adam Fletcher aus Manchester als Benny, Mirko Hildmann als Björn, Bassist Sebastian Hoffmann und der Schlagzeuger Marko Klotz aus Lörrach, begeistern: Kostüme, Choreografie und Gesang – alles passte perfekt. Vor allem die beiden englischen Sängerinnen punkteten mit ihren Stimmen und ihrer Performance, etwa Kirsty Cameron mit ihrem gefühlvollen "The Winner takes it all."

Zuschauer erinnern sich

Wer unter den Zuschauern zur Altersgruppe 70 plus zählte, schien an diesem Abend sein Alter komplett vergessen zu haben, war wieder jung und unbekümmert wie in den 70er und 80er Jahren, als Abba die Welt verzauberte. Die 83-jährige L. Walter aus Wallbach erinnerte sich noch gut an früher, als sie "nach Musik von Abba getanzt hatte, im Vereinshaus und der Stiftsmühle." Das Stimmungsbarometer im Theater steigt kontinuierlich: "Chiquitita", "Take a Chance on me", Souper Trouper", "Eagle", "Our Last Summer." Ausruhen ist an diesem Abend nicht drin und eigentlich will das auch keiner, sondern für ein paar Stunden die überschäumende Lebensfreude der 70er und 80er Jahre genießen. Teenager sitzen neben älteren Herrschaften, teilen kichernd und klatschend ihre Begeisterung für diese Musik. Lena Mutter, 17 und Selina Schneider, 16, beide aus Albbruck, strahlen und sind sich einig: "Abba kann man immer hören."

Band klatscht Zugaben heraus

Und so darf die Band ohne zahlreiche Zugaben nicht von der Bühne, bis es heißt: "So long" – aber nur bis zum nächsten Jahr. "Es war jeden Cent wert", schwärmte Maria Papke, 63, aus Bad Säckingen begeistert nach der Show. Auch Gisela Huber, 82 und Ehemann Heinz, 84, aus Wallbach, fanden Abba Gold "super. Es war das erste Konzert, aber wir kommen wieder, das ist klar."