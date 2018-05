Bad Säckingen Ab sofort im Handel: Hymne von Oliver Fabro auf Bad Säckingen

Die CD mit der Hymne von Oliver Fabro ist ab sofort im Handel erhältlich. Die musikalische Liebeserklärung auf Alemannisch wird bei den "Bad Säckinger Stadtgeschichten" uraufgeführt.

Jetzt hat Bad Säckingen nicht nur Wahrzeichen wie die historische Holzbrücke, das Fridolinsmünster, das Trompeterschloss und den „Trompeter von Säckingen“, sondern seit Samstag auch noch eine ganz eigene Hymne. Bei den „Bad Säckinger Stadtgeschichten“ am Samstag und Sonntag im Kursaal in Bad Säckingen, wurde „D’ Stadt vum Trompeter“, komponiert von Oliver Fabro, uraufgeführt. Der Bad Säckinger hatte damit dem Produzenten der Multimediareportage, Rainer Jörger, den Wunsch erfüllt, einen Song speziell für die „Bad Säckinger Stadtgeschichten“ zu komponieren. Kein Trompeterlied im ursprünglichen Stil, sondern eine neue, moderne Variante im Rock-Pop-Stil. „D’ Stadt vum Trompeter“ ist eine musikalische Liebeserklärung auf Alemannisch an die Trompeterstadt mit all ihren Schätzen und Sehenswürdigkeiten, komponiert von einem Kind der Stadt. Seit Montag ist die CD in ausgewählten Geschäften in Bad Säckingen erhältlich.

Gemeinhin kennt man Fabro als Flamenco-Gitarristen. Doch der Musiker ist in vielen musikalischen Genres zu Hause. Musik auf Alemannisch ist kein Neuland für ihn, er arbeitet unter anderem als Produzent für das alemannische Folk-Rock Duo „Goschehobel“. Als der Produzent der „Bad Säckinger Stadtgeschichten“, Rainer Jörger, beim Dreh für die letztjährige Show bei ihm anklopfte, ob er nicht einen Song für die nächste Show schreiben könne, überlegte Fabro nicht lange. „Zwei Dinge waren mir dabei aber von vornherein klar: Der Song muss auf jeden Fall auf Alemannisch sein und als Bad Säckinger wollte ich den Song selbst singen“, erzählt der Musiker rückblickend.

Im Sommer 2017 auf dem Weg zur Musikschule in Baden, wo er zweimal pro Woche Unterricht gibt, kam Fabro die zündende Idee. Er war wie so oft unterwegs nach Baden mit dem Fahrrad. Auf der Höhe von Frick fiel es dem Musiker plötzlich wie Schuppen von den Augen: Ein Popsong auf Alemannisch sollte es werden. Und er sollte all die Sehenswürdigkeiten Bad Säckingens als Komponenten beinhalten: Rhein, Holzbrücke, Münster nebst Glocke, Schloss, Trompeter, Margarete, die Kastanienbäume im Schlosspark. „D’ Stadt vum Trompeter“ wird damit zur Hymne und persönlichen Liebeserklärung an seine Heimatstadt Bad Säckingen. Rainer Jörger war auf Anhieb von Fabros Song begeistert, drehte mit ihm ein Musikvideo. Begeistert war auch Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Steffi macht sich Fabro an die Gestaltung des CD-Covers. Es sollte nichts Traditionelles werden, sondern das multikulturelle Geschehen in der Stadt, mit ihren Besuchern von überall her aus der Welt, symbolisieren. Nicht der Trompeter in seiner traditionellen Kleidung, sondern etwas Modernes. So entstand die Idee zu einem – wie Fabro es nennt – Comic.

Bei der Gestaltung des CD-Covers war ein großer Vorteil, dass Ehefrau Steffi Fotografin ist. Drei Monate lang tüftelten die beiden gemeinsam an einer Version, die kein „Postkartenidyll“, aber dennoch einen Bezug zu Bad Säckingen darstellt. Am Ende wurde der Song zum Familienprojekt: Sohn Manuel (18) singt bei „D’ Stadt vum Trompeter“ als Hintergrundsänger und spielt Klavier.

Oliver Fabro betont, dass „D’ Stadt vum Trompeter“ keinesfalls ein Ersatz für das Trompeterlied sein soll, sondern mit seinem schmissigen Refrain ergänzend hierzu gesehen werden soll. Es sei auch „kein Liebeslied mit persönlichem Bezug“, schmunzelt Fabro. Aber: „Jeder kann sich damit identifizieren.“