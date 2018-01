Bad Säckingen A 98: Waldshut kritisiert Schuster-Einmischung

Die Äußerung des Lörracher CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster zur Hochrheinautobahn bei Wehr-Bad Säckingen hat Wellen geschlagen

Schuster hatte bei einer Podiumsdiskussion in Rheinfelden gesagt, er hoffe, dass die Konsenstrasse zwischen Wehr und Bad Säckingen scheitert. Die beiden Städte hatten 2012 zusammen mit anderen Beteiligten den Kompromiss gefunden, der so aussieht: Bei Wehr wird die Trasse ins Tal nach Brennet geführt, bei Bad Säckingen wieder am Berg. Das ist eine kompliziertere Trasse als die Amtliche, die durchgehend am Berg verläuft.