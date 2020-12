von sk

Zu einem Autounfall mit Sachschaden kam es am Montag, 21. Dezember, um 11.45 Uhr in der Dürerstraße in Bad Säckingen. Laut Polizeimeldung hat ein 91-jähriger Autofahrer beim Ausparken die Kontrolle über seinen Mercedes verloren.

Der Senior beabsichtigte, aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Hierbei fuhr er mit zunehmender Geschwindigkeit gegen einen Fahrradständer. Zudem streifte er mit seiner Fahrzeugseite einen ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten Ford am Heck.

Den Führerschein übergab der Senior freiwillig der Polizei.