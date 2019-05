von sk

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr auf der K 6587 von Bad Säckingen Richtung Egg. Diese Strecke befuhr ein 85 Jahre alter Mann mit einem Mercedes. Kurz vor dem Parkplatz beim Trimm-Dich-Fit-Pfad kam er zu Beginn einer Linkskurve, auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, streift hier Buschwerk und Bäume und fuhr den Abhang hinunter in den Wald. Am Fahrzeug entstand dabei Totalschaden in Höhe von 10000 Euro. Der 85-jährige wurde beim Unfall nicht verletzt und machte sich zu Fuß auf dem Weg nach Bad Säckingen. Beim Waldparkplatz konnte er von der Polizei angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.