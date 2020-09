von sk

Leichte Verletzungen zog sich am Samstag gegen 14.35 Uhr, ein 84-jähriger Autofahrer in Harpolingen auf der Moosmattstraße zu. Wie die Polizei berichtet, verwechselte er an der Einmündung zur Dorfstraße verwechselte der Mann nach bisherigen Erkenntnissen Gas- und Bremspedal und fuhr gegenüber in eine Steinmauer. Hierbei wurde sein Mercedes erheblich beschädigt und der Fahrer leicht verletzt. Der Schaden am Auto liegt bei etwa 5500 Euro, der Schaden an der Steinmauer ist noch nicht näher bekannt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.