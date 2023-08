Blitzblank poliert und in heute eher ungewöhnlichen Farben wie Orange, Zitronengelb, Blassgrün und Himmelblau standen die Moskwitsch-Oldtimer am Samstagmorgen aufgereiht vor dem „Hotel am Hochrhein“ in Bad Säckingen: Zu dem Treffen der Interessengemeinschaft waren rund 80 Liebhaberinnen und Liebhaber der Automobile sowjetischer Bauart mit 26 Wagen angereist.

Aus ganz Deutschland und der Schweiz waren die Freunde der Moskwitsch-Oldtimer nach Bad Säckingen gekommen. | Bild: Michael Gottstein

Jedes Jahr kommen die Oldtimer-Freunde aus ganz Deutschland und der Schweiz zu einem großen Treffen zusammen, das jeweils vom Vorjahressieger ausgerichtet wird: Dies war Andreas Walter, der aus Kasachstan stammt, aber seit zehn Jahren in der Schweiz lebt und daher Bad Säckingen als zentralen Treffpunkt ausgewählt hatte.

Der Moskwitsch galt als „Mercedes des Ostens“. | Bild: Michael Gottstein

Viele der Teilnehmer stammen aus der DDR oder aus der früheren Sowjetunion, aber das liegt daran, dass die sowjetischen Automobil-Klassiker im Westen weitaus weniger bekannt und auch nur über Beziehungen zu erwerben sind. „Mit Politik oder Ostalgie haben die Treffen rein gar nichts zu tun“, erklärte Charlotte Walter. Im Mittelpunkt stünden die Freude an den liebevoll gepflegten Oldtimern und die Geselligkeit: „In unserer Gemeinschaft herrscht große Solidarität, hier hilft jeder jedem.“

In liebevoller Handarbeit restauriert und auf Hochglanz poliert: Der Moskwitsch der Familie Walter aus dem Jahre 1954. | Bild: Michael Gottstein

Seinen Moskwitsch aus dem Jahr 1954 mit 26 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometer musste Andreas Walter lange suchen, aber er bestand auf diesem Modell, weil sein Großvater bereits einen solchen Wagen gefahren hatte. Im Jahre 2015 wurde er schließlich in St. Petersburg fündig. „Die ganze Familie war an der Restaurierung beteiligt, die eigentlich ein Jahr dauern sollte, aber sechs Jahre in Anspruch genommen hat“, erklärte Tochter Charlotte.

Wiktor Engelhardt zeigt das Innenleben seines 1982 erbauten Wagens. | Bild: Michael Gottstein

Andreas Walter ist von Beruf Modellbauer und ein Perfektionist. Als solcher nutzte er die Beziehungen in der Moskwitsch-Gemeinde, um Originalteile zu besorgen. „Der Wagen ist heute zu 97 bis 98 Prozent original Baujahr 1954“, so der stolze Eigentümer.

Waldemar Kuhn am Steuer seines Moskwitsch. | Bild: Michael Gottstein

Auch Waldemar Kuhn, der ebenfalls aus Kasachstan stammt, verbindet mit seinem himmelblauen Moskwitsch 412 aus dem Jahr 1973 eine familiäre Erinnerung. Sein Großvater hatte ebenfalls einen Moskwitsch, für den er einen Schalthebel der besonderen Art kreierte: Der Knauf besteht aus Plexiglas, in das ein Artefakt in Insektenform eingegossen ist. Diesen Hebel hat Waldemar Kuhn geerbt und in sein eigenes Modell eingebaut.

Eine Rarität und ein Erinnerungsstück an den Großvater ist der Schalthebel in Waldemar Kuhns Moskwitsch aus dem Jahre 1973. | Bild: Michael Gottstein

Während der Trabant eher der „Volkswagen des Ostens“ war, könnte man den stärker motorisierten Moskwitsch als „Mercedes des Ostens“ bezeichnen. Kuhn schätzt nicht nur das Fahrerlebnis, sondern auch die individuellen Formen, die nicht nur den Kriterien von Windschnittigkeit und Energieeffizienz folgten. „Jedes Modell ist anders, und selbst die Vorgänger- und Nachfolgermodelle sind deutlich zu unterscheiden.“

Am Samstagmorgen setzte sich die Moskwitsch-Kolonne mit vernehmbarem Schnurren in Gang, ein leichter Benzingeruch lag in der Luft. Die Oldtimer-Liebhaber brachen nach Laufenburg auf, besichtigten die Stadt und das Schweizerische Militärmuseum in Full, am Sonntag stand der Besuch des Freilichtmuseums Kreiterhof in Kandern-Egerten auf dem Programm.