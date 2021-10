Möbel Beck ist einer der führenden Küchenanbieter in Süddeutschland und sowohl im Privat- als auch im Objektbereich im In- und Ausland einer der Marktführer. „Die führenden Küchenhersteller und Marken sind in unserer Ausstellung vertreten“, so der Geschäftsführer.

Die Mitarbeiter bei Möbel Beck sind alles qualifizierte, staatlich geprüfte Einrichtungsfachberater, die sich auf internationalen Messen bewegen und die neuesten Trends aufspüren. Außerdem finden regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen statt. „Wir freuen uns darauf, die Ideen und Wünsche unserer Kunden zu verwirklichen“, so Beck weiter. Neben Wohnen, Essen oder Küchen, gibt es eine große Auswahl an Betten und Matratzen. Begehbare Schränke, Schiebetüren-, Drehtüren- oder Dachschrägen-Lösungen und weitere Möbel für das Schlafzimmer sind die optimale Ergänzung zum Bett. „Wir finden gemeinsam mit unseren Kunden nicht nur das passende Gestell, sondern auch das passende Innenleben“, erklärt der Juniorchef. „Dabei gehen wir auf alle Bedürfnisse, wie zum Beispiel eventuelle Krankheitsgeschichten genau ein, denn vor allem in diesem Bereich sind Vertrauen und Kompetenz maßgebend“, weiß der Fachmann. Aber auch die Umgebung ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, einen ruhigen Schlaf zu finden. „Nutzen auch Sie unsere 75-jährige Schlaferfahrung“ lädt Christopher Beck ein. „Was der Hersteller nicht bieten kann, setzen wir in unserer eigenen Werkstatt für Sie um“.

Bad Säckingen (ska) Die traditionsreiche Firmengeschichte des Unternehmens Möbel Beck nahm vor 75 Jahren ihren Anfang, mit Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1946. Damals hat sich ein kleines Möbelgeschäft in der Rheinbrückstraße beim Grenzübergang Stein/Säckingen an der Holzbrücke gegründet. Xaver Beck, der Ur-Ur-Großvater des heutigen Geschäftsführers Christopher Beck, betrieb den kleinen Laden. Die Nähe zur Schweiz war damals wie heute die Geschäftsgrundlage, aber auch zu dieser Zeit schon zeichneten innovative Ideen die Geschäftsinhaber aus.

Im Jahr 1949, bereits drei Jahre nach der Gründung, übernimmt Werner Beck I. in zweiter Generation den Möbelhandel und verlagert diesen an den traditionsreichen Münsterplatz in Bad Säckingen, damals schon Dreh- und Angelpunkt des täglichen Geschehens in der Stadt. Schon bald ist der Name des Unternehmens über die Landesgrenzen hinaus ein Begriff für Qualität zu günstigen Preisen. Auch Werner Beck hatte seinen Blick beim Kunden und wusste, was gefragt war. In dieser Zeit ging es um die Bettsofas. Eine Couch-Bett-Kombination, die in den kleinen Wohnungen der Nachkriegszeit besonders gefragt waren. Gleich 20 Modelle hatte Werner Beck im Angebot.

In den 60er und 70er Jahren ist Möbel Beck bereits eine feste Größe in der Region. Flächenerweiterungen und Immobilienzukäufe rund um die Altstadt von Bad Säckingen werden notwendig. Erfolgreiche Geschäftsjahre ermöglichten den Kauf von Immobilien in der Altstadt und damit den Ausbau des Geschäftes im Herzen der Innenstadt. Erst in den 1980er-Jahren war Schluss damit. Mehr Geschäftsfläche gab der bisherige Standort nicht her, weshalb sich Möbel Beck für einen Ortswechsel entschieden hatte. Obwohl die Verlockungen auf der grünen Wiese groß waren, hielt Möbel Beck unbeirrt an seinem Standort in der Innenstadt fest. Der Grundstein für die heutigen Beck Arkaden in der Alten Basler Straße war gelegt. Zunächst verfügten die Beck Arkaden über eine Verkaufsfläche in der Größenordnung von 5000 Quadratmeter. Mit der Erweiterung auf 6000 Quadratmeter, setzte dann die dritte Generation, das Unternehmerpaar Werner II und Silvia Beck, die 1998 die Geschicke des Unternehmens in die Hand genommen hatten, erneut ein Zeichen für den Einzelhandelsstandort in der Innenstadt. Silvia und Werner Beck paaren dabei erfolgreich Erfahrung und Leidenschaft. Werner Beck kümmert sich um die Verhandlungen sowie die Ausgestaltung von Verträgen und das Controlling. Er regelt die Formalitäten mit Bauherren, Architekten und Investoren. Silvia Beck lässt mit besonderen individuellen Inneneinrichtungen Kundenträume wahr werden. Sie orientiert sich mit viel Liebe zum Detail stets an den neuesten Trends und macht Unmögliches möglich.

Ein drittes Stockwerk mit weiteren 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche folgte 2011. Ende 2017 folgte mit Sohn Christopher der Nachfolger für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens. Heute ist Möbel Beck ein Begriff für Qualität und Innovation zum besten Preis und besten Service. Hier findet sich die größte Küchenausstellung Süddeutschlands mit hochwertigen Markenküchen und Markengeräten.

Vor fünf Jahren dann, hat mit Christopher Beck, die vierte Generation die Geschäfte übernommen. „Ich bin stolz, ein Traditionsunternehmen fortführen zu dürfen“, sagt er. Gemeinsam mit seiner Stütze Matthias Weber leitet er das operative Geschäft des Möbelhauses. Für die beiden Geschäftsführer sind viele interne Entscheidungen getroffen worden, um weiterhin erfolgreicher denn je am Einrichtungsmarkt für die Zukunft gewappnet zu sein. Für die Unternehmer ist es wichtig, bestehende Werte mit neuem Zeitgeist zu vermischen.