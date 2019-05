von Sara Göhring

Große Motivation und viel Engagement haben viele Jugendgruppen in den vergangenen 72 Stunden von Donnerstag bis Sonntag aufgebracht. Jetzt ist die Aktion vorbei und Dekanatsjugendreferentinnen Simone Matthäus und Daria Möller sind hochzufrieden über den Verlauf. Nicht ein einziges Mal habe das Notfalltelefon geklingelt, berichtet Simone Matthäus. Sie seien sehr froh gewesen, dass während der Aktion nichts Schlimmes passiert sei. Bei der 72 Stunden Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend engagieren sich Jugendgruppen innerhalb von 72 Stunden in verschiedenen Bereichen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.

Eis für die Teilnehmer

„In diesem Jahr wurde besonders wenig Hilfe angefragt“, stellt Daria Möller beeindruckt fest. Die Jugendgruppen haben enorm viel selbst gestemmt, weshalb die Dekanatsjugendreferentinnen rundum zufrieden sind. Selbst das schlechte Wetter am Samstag habe die Jugendlichen nicht davon abgehalten, ihren Aufgaben, die oft im Freien stattgefunden haben, nachzugehen. Eine große Motivation sei neben dem Eiswagen, der bei jeder Aktion überraschend vorbeigeschaut hat, das Radioprogramm SWR 3 gewesen. SWR 3 unterstützt die Aktion regelmäßig, indem während der 72 Stunden am laufenden Band darüber berichtet wird. „Gerade jetzt am Wahlwochenende schätzen wir es sehr, dass das Radioprogramm sich so für die Aktion einsetzt“, so Matthäus. Den Jugendlichen bereite es große Freude, ihre eigenen Musikwünsche im Radio zu hören.

Bei der 72-Stunden-Aktion zeigten sich die Jugendlichen vielfältig engagiert. | Bild: Sara Göhring

Auch die jeweiligen Gemeinden geben den Jugendgruppen großen Rückhalt. Im Vorfeld sei es zwar oft schwierig, Sponsoren zu finden. Aber mit Beginn der Aktion, nimmt die externe Unterstützung zu. Von den gestellten Werkzeugen und Materialien sowie den helfenden Hände von Außenstehenden seien alle positiv überrascht gewesen.

Die Münsterministranten beeindrucken mit ihrem sozialen Engagement. | Bild: Sara Göhring

Sogar seelsorgeübergreifend seien die Jugendgruppen aktiv gewesen, berichtet Daria Möller. So habe die Gruppe der KJG Hänner-Oberdorf, deren Aufgabe es war 72 Bäume zu pflanzen, fast jeder Gruppe einen Baum gespendet. Insgesamt sind dabei unerwarteterweise ganze 130 Bäume gepflanzt worden. Der Aspekt der Nachhaltigkeit wurde auch bei den Obersäckinger Ministranten aufgegriffen, die mit einer Blumenwiese, einem Insektenhotel und Nistkästen zur Renaturierung des Bergsees beigetragen haben.

Bad Säckingen Die Klimaschutzdemonstration „Friday for Future“ ist in Bad Säckingen eine Bewegung aller Generationen geworden Das könnte Sie auch interessieren

Als einzige Gruppe des Dekanats Waldshut haben die Bad Säckinger Münsterministranten ein soziales Projekt durchgeführt. Mit den Bewohnern des Marienhauses wurde neben der gemeinsam spielerisch verbrachten Zeit ein Fest der Begegnung organisiert, das Jugendliche dazu inspirieren soll, sich älteren Menschen zu öffnen. Diese Art von Engagement sei eher außergewöhnlich und habe viele beeindruckt, erklären die Dekanatsjugenreferentinnen stolz.