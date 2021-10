Bad Säckingen – Die Grieshaber Logistics Group AG ist ein zukunftsorientierter internationaler Kontraktlogistikdienstleister, positioniert in einem der stärksten Wachstumsmärkte Europas. Deren Dienstleistungen stehen für Qualität, Innovation und höchste Kundenzufriedenheit. Dahinter steht ein leistungsstarkes, engagiertes und unternehmerisch denkendes Team. An acht modernen Logistikstandorten in der EU erbringt die Grieshaber-Gruppe täglich qualitativ hochwertige und individuell auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtete Mehrwertdienstleistungen. Das Unternehmen befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Familie Grieshaber und wird vom Vorstandsteam – Kurt Grieshaber (Vorsitzender), Toni Elbert, Christian Moog und Ulf Tonne – operativ geführt.

Dass heute in Bad Säckingen ansässige Unternehmen hat seine Wurzeln im badischen Laufenburg. 1951 gründete Heinrich Grieshaber sen. das Fuhrunternehmen Grieshaber, welches heute über 700 MitarbeiterInnen an acht Standorten in der EU zählen darf. In den vergangenen 70 Jahren hat das Unternehmen eine stetige und anspruchsvolle Verwandlung vom damaligen Fuhrunternehmen zum heutigen Kontraktlogistikdienstleister, unterteilt in die operativen Geschäftsbereiche Health Care Solutions und Industry Solutions, durchlaufen. Damit hat das Familienunternehmen solide Standbeine geschaffen, welche heute für Sicherheit, Verlässlichkeit und Vielfältigkeit stehen.

Erfolgsfaktor Mitarbeiter

& Grieshaber-Akademie

Die Aus- und Weiterbildung sind zentrale Punkte im Hause Grieshaber, genauso wie eine offene und moderne Führungskultur. Mit einer jährlichen Ausbildungsquote von elf Prozent (über 75 Auszubildende) in fünf Ausbildungsberufen und zwei Studiengängen an der DHBW gehört Grieshaber zu einem der größten Ausbildungsbetriebe am Hochrhein. In der Azubi-Akademie können alle Auszubildenden ihr Zeitmanagement sowie ihre Lerntechniken optimieren, ihre Stärkenfelder ausbauen sowie ihre IT-Kenntnisse vertiefen. Teamevents und Exkursionen runden das Angebot ab. Doch auch nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss! Das Logistik-Management-Programm, ein eigenes Grieshaber Leadership Programm sowie über 100 weitere Qualifizierungsmaßnahmen der internen Grieshaber-Akademie garantieren lebenslanges Lernen während der weiteren Laufbahn. Einen besonderen Stellenwert nimmt seit vielen Jahren unter anderem weiter das Gesundheitsmanagement bei Grieshaber ein.

Health Care Solutions

& Industry Solutions

Durch konsequente Fokussierung auf die anspruchsvollen Branchengruppen Health Care- und Industry Solutions sowie durch langjährige Erfahrungen in der Logistik- wie Projektkompetenz bietet Grieshaber seinen Kunden maßgeschneiderte Best-Practice-Lösungen an. Dabei liegt der Fokus zunehmend auf intelligentem Management von logistikbezogenen Daten. Damit wird die Grundlage für eine immer tiefer werdende digitale Vernetzung mit Kunden und Partnern geschaffen.

Best-In-Class Infrastruktur

An acht modernen Logistikstandorten wird täglich daran gearbeitet sich zu verbessern und den Kunden mittels Vertrauen und Leidenschaft einen Mehrwert zu bieten. Durch verschiedene Projekte im Rahmen der standortübergreifenden Digitalisierung wird gewährleistet, dass in sämtlichen operativen sowie administrativen Abteilungen intelligente IT-gesteuerte Datenlösungen implementieren werden. Permanente 24/7-Überwachung der eingesetzten Hardwarekomponenten und Systeme sowie IT-Resilienz (Fähigkeit von IT-Systemen bei Störungen oder Ausfällen zu reagieren, damit Anwender weiterhin mit den benötigten Services zu bedient werden können) wird zur Sicherstellung der Systemverfügbarkeit und somit zur Business Continuity (Geschäftsfortführung im Krisenfall) eingesetzt. Die gesamte IT-Infrastruktur ist damit auf die ISO-Norm 27001 ausgerichtet.

Und was kommt noch?

Grieshaber Logistics Group ist noch lange nicht fertig! Aktuell wurde in Müllheim ein modernes Logistikgebäude mit 8500 Hochregal-Stellplätzen und 2000 Quadratmeter Logistik- und Umschlagsfläche in Betrieb genommen. Darüber hinaus wird Grieshaber auch an den Standorten in Rheinfelden und Biebesheim umfangreiche Erweiterungen vornehmen. Aus komplexen Logistikanforderungen schafft Grieshaber nachhaltigen Mehrwert mit Kompetenz und 100 Prozent Leidenschaft! Das ist die Antwort auf 70 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte!