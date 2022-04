Rippolingen - Der Bad Säckinger Stadtteil Rippolingen feiert in diesem Jahr das 650-jährige Bestehen. „Ein solches Jubiläum gibt uns die Möglichkeit, uns an die Geschichte des Dorfes zu erinnern, den Zusammenhalt der Bewohner des Ortes zu stärken und die Zukunftsvisionen zu schmieden“, bezeichnet Ortsvorsteher Franz Stortz die Motivation, dieses Datum feierlich zu begehen. Ein Blick in die Ortshistorie erlaubt am Sonntag, 10. April um 11 Uhr die Matinee im Gemeindesaal. Am 14. Mai findet eine Grenzsteinwanderung statt.

Festwochenende

Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das Festwochenende am Freitag, 8.Juli und Sonntag, 10.Juli, organisiert von Rippolinger Vereinen und der Claudia und Reinhold Bächle (Gemüseanbaubetrieb). An diesen beiden Tagen wird im Sinne des Ortsvorstehers die Gegenwart gefeiert, verbunden mit dem 100-jährigen Bestehen des Gemüseanbaubetriebes „Bächlehofes“ und 40 Jahre Wochenmarkt.

Die zukünftige Dorfentwicklung steht im Herbst als Abschlussveranstaltung auf dem Programm.

Die Anfänge

Im Jahre 1372 wurde Rippolingen erstmals urkundlich erwähnt. Es unterstand damals dem Säckinger Bruderhof und gehörte damit zum engeren Herrschaftsbereich des Klosters Säckingen. Es hatte auch die Gerichtsbarkeit über das Dorf inne. Ein Münchhof ( Mönchshof) bildete das Ortszentrum von Rippolingen. 1458 ging der Bruderhof und damit auch die Dorfherrschaft über Rippolingen, an das Stift über. Dieses verkaufte das Dorf 1477 an Jakob von Schönau.

Danach ging Rippolingen an an die Herren von Schönau-Wehr. Durch die Zugehörigkeit zum Säckinger Herrschaftsgebiet gehörte Rippolingen nicht der Grafschaft Hauenstein mit ihren selbstverwalteten Einungen an.

Vom Bauerndorf zum Wohnort

Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in der damals armen Gemeinde Rippolingen elf Bandweber, drei Leinenweber, und zwei Baumwollweber. Im 20. Jahrhundert starb die Heimindustrie wieder aus. Neben der Landwirtschaft fand ein Großteil der Bevölkerung Arbeit in den Fabriken des Rheintals oder nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz.

Das Hotzenwald-Notstands-

Programm aus dem Jahre 1953 legte für die damalige selbstständige Gemeinde Rippolingen den Grundstein für eine gesichertere Zukunft. Der Ausbau der Wasserversorgung (1954/1955) die Gemeinschaftsgefrieranlage (1958), sowie der Neubau des Rathauses und des Gemeindesaales verbesserten die Infrastrukturmaßnahmen erheblich. Ein weiteres bedeutendes Ereignis der Ortsgeschichte, war aufgrund der Gemeinde- und Kreisreform heute vor fünfzig Jahren (1. April 1972) die Eingemeindung in die Stadt Säckingen. Anstelle des Bürgermeisters und der Gemeinderäte waren fortan der Ortsvorsteher und die Ortschaftsräte für die Belange des Stadtteils zuständig. Mit der Eingemeindung verbunden, war das Versprechen der Stadt Bad Säckingen, in Rippolingen eine Summe von 1,4 Millionen Mark für verschiedene Projekte zu investieren.

Die Entwicklung des Dorfes in den letzten einhundert Jahren ist hauptsächlich verbunden mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft. Waren 1950 von der 213 Einwohnern noch zirka 150 Personen im Haupt- oder Nebenerwerb in der Landwirtschaft tätig, so hat sich das Dorf mehr und mehr zu einem Wohnort gewandelt. Aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete hat sich die Bevölkerungszahl von 344 Bewohnern im Jahre 1970 auf rund 800 mehr als verdoppelt.

Das enorme Bevölkerungswachstum machte die Erweiterung von zentralen Infrastrukturmaßnahmen nötig. Dazu gehörten beispielsweise der Bau des Kindergartens, der Neubau der Grundschule, die Fernwärmeversorgung des Baugebietes Leuserütte oder die Anbindung an die Bad Säckinger Kanalisation. Bei allen Maßnahmen wurde darauf geachtet den Ortscharakter zu bewahren. Großen Wert legten die Verantwortlichen im Ort darauf, die Menschen in die Dorfgemeinschaft zu integrieren und in Form von Bürgerversammlungen an der zukünftigen Ortsgestaltung mit ein zu beziehen. Neben einem Wohnumfeld in herrlicher Landschaft und überschaubarer Größe, sind es auch die Vereine, die zu einer hohen Lebensqualität im Dorf beitragen.

Jubiläumsprogramm

Sonntag, 10. April: Matinee um 11 Uhr im Gemeindesaal; Dr. Eveline Klein (Stadtarchivarin von Bad Säckingen) referiert über die erste urkundliche Erwähnung von Rippolingen. Der ehemalige Ortsvorsteher Roland Fischer stellt die Dorfentwicklung vor. Eine Bilderausstellung, Filmsequenzen und Vorträge des Gesangvereins Liederkranz runden die Veranstaltung ab.

Samstag, 14. Mai: Grenzsteinwanderung mit dem Schwarzwaldverein.

Freitag, 8. Juli: Party mit der Band „Die Draufgänger“

Sonntag, 10. Juli: Bächlehof-Fäscht:

9 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Weihe des Feuerwehrfahrzeuges. Anschließend Bauernmarkt, Aufführungen des Kindergartens und der Grundschule, Hofführungen, Kinderattraktionen, Offenes Oldtimertreffen, Ausstellung von Landmaschinen und Pferdeanhängern, Auftritte der Musikvereine Harpolingen und Rickenbach.

Vorverkauf, Infos, Anmeldung

Vorverkaufsstellen für die Party-Band „Die Draufgänger“ am Freitag, 08. Juli: Tourismus- und Kulturamt der Stadt Bad Säckingen, Gloria Theater, Ortsverwaltung Rippolingen und Hofladen Bächle.

Anmeldungen zum Bauernmarkt bei der Familie Bächle: Telefon 07761/62 12

Nähere Informationen, Tickets und das Datenblatt zum Oldtimertreffen im Internet:

http://rippolingen-650jahre.de