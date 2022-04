von Hans-Walter Mark

Es war am 9. März 1372, vor 650 Jahren, da verkaufte der Bruderhof in Säckingen ein Gut in Rippolingen. Dies ist der erste schriftliche Nachweis über die Existenz von Rippolingen, obwohl die Siedlung Rippolingen schon länger bestand. Nach Jahren der Abstinenz, aufgrund der Corona-Pandemie, ist für den Rippolinger Ortsvorsteher Franz Stortz dieses Jubiläum ein Grund zu feiern und die Dorfgemeinschaft zu pflegen.

Anstoßen aufs Jubiläum: Von links: Torsten Weimer (Ortsvorsteher von Harpolingen), Bruno Lehmann (Stadtrat aus Rippolingen), Stefan Malzacher (Ortschaftsrat in Harpolingen) und Franz Stotz (Ortsvorsteher in Rippolingen) freuen sich über den gelungenen Festauftakt.

Der Auftakt eines umfangreichen Festprogramms, das sich über das ganze Jahr erstreckt, war im Rahmen eines Matinees der Festakt, in dem die Historie des Ortes im Mittelpunkt stand. Zahlreiche Lokalpolitiker aus der Stadt und den Stadtteilen sowie Vertreter örtlicher Vereine und Einwohner, bekundeten durch ihre Teilnahme an der Veranstaltung, ihre Verbundenheit mit dem Ort. In seinem Grußwort betonte der Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl die konstruktive Zusammenarbeit. Er betonte, dass sich Rippolingen nie im Ort eingeschlossen, sondern immer gesamtstädtisch gedacht habe.

Spätmittelalterliche Urkunde

Stadtarchivarin Eveline Klein entführte in ihrem Vortrag die Besucher in die Entstehungszeit der Urkunde (Spätmittelalter) und erklärte die Form und den Inhalt des Kaufvertrages. Klein erläuterte, dass um 1300 Abgaben und Rechte, Grundbesitz und Hofgüter, ja ganze Ortschaften von mächtigen Grundherren wie etwa Klöster vererbt, verkauft, verlehnt oder verpfändet werden konnten. Zu dessen Rechten gehörte auch die niedere Gerichtsbarkeit. Sie befasste sich mit geringfügigen Vergehen, die meist mit Geldstrafen geahndet wurden. Auch Rechtsgeschäfte wurden in diesem Rahmen beurkundet. Die niedere Gerichtsbarkeit war also ein lukratives Geschäft. Eine staatliche Ordnung wie heute gab es also nicht, führte die Historikerin aus. Eine große Rolle in der Urkunde spielt laut Klein der Säckinger Bruderhof, eine Gemeinschaft von Laienbrüdern unter dem Patronat der Äbtissin.

Über die Entstehungszeit der Urkunde, in der Rippolingen erstmals erwähnt wurde, sowie über deren Form und Inhalt referierte Stadtarchivarin Eveline Klein.

Diesem gehörte ein umfangreicher Besitz. Dazu zählte das gesamte Dorf Rippolingen, einschließlich der niederen Gerichtsbarkeit. Die Historikerin führte aus, dass laut Urkunde der Bruderhof ein Gut, des Himbuls gut“ genannt, von Heini Oelrich und einer Mechthild Sanin aus Rippolingen an ihre Kinder, veräußerte.

Stadtarchivarin Eveline Klein und Ortsvorsteher Franz Stortz vor der Urkunde, in der Rippolingen erstmals erwähnt wurde.

Entwicklung zur Wohngemeinde

Die Entwicklung vom Bauerndorf zur attraktiven Wohngemeinde zeigte der ehemalige Ortsvorsteher Roland Fischer in seinem Vortrag. Unsere Zeitung wird noch ausführliche darüber berichten.

Zahlreiche Gäste feierten am Sonntag im Gemeindesaal in Rippolingen das 650-jährige Bestehen des Ortes. Bilder: Hans-Walter Mark

Die Bilderausstellung mit den dazu passenden Requisiten, die von einem Team um die Rippolinger Ortschaftsrätin Karin Butz-Laule liebevoll organisiert worden war, vermittelte den Gästen einen Eindruck von Rippolingen im Wandel der Zeit.

In einem Filmsketch zeigten Franz Stortz als Jakob von Schönau, Karin Butz-Laule als Fürstäbtissin des Klosters Säckingen sowie Bernhard Gerspach als Mönch des Bruderhofs in originalen Kostümen humorvoll, wie Rippolingen zuerst dem Kloster einverleibt und später an die Herren von Schönau weiterverkauft wurde. Gedreht hatten den originellen Clip Benjamin und Jan van den Eijkel im Bad Säckinger Schloss. Regie führte Axel Albiez und die Idee stammte von Franz Stortz. Der Liederkranz Rippolingen umrahmte mit ihren Beiträgen den historischen Rückblick.