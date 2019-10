von Susanne Schleinzer-Bilal

Ein 61-jähriger Angeklagter musste sich vor dem Amtsgericht Bad Säckingen wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Gefahren war er mit circa 1,1 Promille. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger einigten sich darauf, den eingelegten Widerspruch auf die Sperrfrist des Führerscheins zu beschränken. Die bereits auferlegte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 60 Euro wurde damit rechtskräftig.

Richter Rupert Stork verurteilte den Angeklagten zu einem Entzug des Führerscheins in Deutschland für sechs Monate und ebensolcher Sperrfrist. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Dunja Lötterle, hatte einen Entzug des Führerscheins für acht Monate und die gleiche Sperrfrist gefordert. Verteidiger Günter Jöckel hatte für einen Entzug und Sperrfrist des Führerscheins von sechs Monaten plädiert.

„Einige Gläser Bier“ getrunken

Der 61-jährige Selbstständige, der aktuell in der Schweiz wohnt und dort, aber auch in Deutschland arbeitet, war zum Tatzeitpunkt bei seinem Sohn zu Hause gewesen. Es sei kurz nach einer Trennungssituation von seiner Frau gewesen und er habe mit dem Sohn reden wollen. Dabei habe er einige Gläser Bier getrunken. Eigentlich habe ihn ein Kollege des Sohnes nach Hause fahren wollen, aber er habe am anderen Morgen früh aufstehen müssen und sein Auto dann nicht erst beim Sohn abholen wollen. Der Angeklagte habe damals etwa 800 Meter entfernt von seinem Sohn gewohnt und bereits nach wenigen Metern sei er von der Polizei erwischt worden.

Normalerweise trinke er nichts wenn er fahre, das sei einfach „dumm gelaufen“, erklärte der Angeklagte. Der Tatvorwurf habe sich bestätigt, erklärte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Dunja Lötterle. Der Angeklagte habe zwar gesagt, er habe nicht viel getrunken, sei dennoch fahruntüchtig gewesen. Sein Mandant habe den Fehler eingesehen. Da er selbstständig sei und Kunden in der Schweiz und Deutschland habe, hoffe er auf eine Beschränkung der Sperrfrist auf die Mindestzeit, so Jöckel. Er habe die Mindestsperrfrist angesetzt, da der 61-Jährige nicht vorbestraft sei, eine kurze Strecke gefahren sei und 1,1 Promille knapp über der Grenze sei. Die Mindestsperrfrist sei hier vertretbar, sagte der Richter abschließend.