Bad Säckingen – Ein Kellerraum als Lager und Werkstatt, ein Schreibtisch mit Telefon und Reiseschreibmaschine sowie eine mechanische Rechenmaschine. Mehr benötigte Heinrich Schäuble damals nicht, als er im Sommer 1962 seinen Elektro-Installationsbetrieb gegründet hatte.

Heute, 60 Jahre später, nutzt die Firma Elektro Schäuble ein ganzes Gebäude in der Güterstraße 10, nicht nur um den 40 Mitarbeitern genügend Raum zu bieten, sondern auch den Kundenwünschen gerecht werden.

Nach der Firmengründung standen Heinrich Schäuble damals ein ein Geselle und ein Lehrling zur Seite, während sich Ehefrau Marianne um das Büro gekümmert hatte. Auch Sohn Hans Jürgen Urich arbeitete – neben dem Schulbesuch – mit im heimischen Betrieb. Bei so viel Fleiß, blieb der Erfolg des Unternehmens nicht aus. Schnell waren die Räume im Keller zu klein und so siedelte Elektro Schäuble, zehn Jahre nach der Gründung um, an den heutigen Standort in der Güterstraße. Im Laufe der Jahres ist auch das Interesse der Kunden an Haushaltsgeräten gewachsen.

Das Gebäude in der Güterstraße bot genügend Platz, um einen großen Schau- und Verkaufsraum einzurichten. Den Schwerpunkt legte Schäuble damals vor allem auf hochwertige Großmarkengeräte. Und mit dem Kauf eines Haushaltsgerätes aus dem Haus Elektro Schäuble, sicherten sich die Kunden gleichzeitig auch ein Kundendienst mit Fachleuten aus dem Unternehmen. 1990 übernahm Hans Jürgen Urich das Unternehmen gemeinsam mit Roland Frank, der damals bereits im Unternehmen angestellt war. Seit dieser Zeit firmiert das Unternehmen unter „Elektro Schäuble GmbH“. Mit dem Beginn des neuen Jahrzehnts tickten die Uhren der Gesellschaft und damit auch die der Kunden des Unternehmens ganz anders. Gekauft wurde vefrmehrt im Internet oder in Elektromärkten. Die regenerative Energien wurden ein immer größeres Thema und darauf musste sich auch Elektro Schäuble einstellen. Der Verkauf der Haushaltsgeräte rückte immer mehr in den Hintergrund. Fort- und Weiterbildungen sorgen für eine gutes Fundament bei den wachsenden, beruflichen Anforderungen.