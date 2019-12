von Klaus Schneidewind

Genau zwei Jahrzehnte ist es jetzt her, dass Marita Lefèvre das Zepter in die Hand genommen hat. Sie muss schmunzeln, wenn sie an diese Zeit zurückdenkt. Gerade einmal 20 Personen waren es, die sich damals an Heiligabend in den Räumen des Caritasverbands trafen. Heute, 20 Jahre später, waren es nicht mehr die engen Räume der Caritas, sondern es war der große Pfarrsaal der Münsterpfarrei , in dem Marita Lefèvre 60 Menschen begrüßt hat, die den Heiligen Abend nicht einsam daheim feiern wollten, sondern in froher Runde von Menschen, denen es ähnlich geht, wie ihnen selbst.

Fröhliche Treffen

Es sind Menschen, die nicht gerade auf Rosen gebettet oder eben weitgehend allein sind an diesem besinnlichen Abend. Marita Lefèvre freute sich vor allem darüber, an den festlich gedeckten Tischen auch diesmal wieder zahlreiche Gäste begrüßen zu können, die schon viele Jahre immer wieder dabei sind, einige sogar solange, wie Marita Lefèvre dieses fröhliche Treffen zusammen mit ihren Helfern organisiert, für alle ist dies auch ein wohltuender Beweis dafür, dass sie mit dieser weihnachtlichen Begegnung vielen eine Freude bereiten. Das lebendige Geplauder vor und nach dem Essen, den weihnachtlichen Liedern von Manfred, dem Gitarristen, und der reichhaltig bestückten Kuchen- und Tortentafel war zur Freude der Helfercrew ein weiteres Zeichen für einen geglückten Abend.

Dank an die Helfer

Martin Riegraf, Chef des Caritasverbands Hochrhein, lässt es sich nie nehmen, stets dabei zu sein, mit anzupacken und vor allem die Geschenketombola wortgewaltig und humorvoll zu moderieren. Und er versäumtes es nicht, vor allem jenen zu danken, die schon viele Jahre bei diesem Fest als Helfer ganz vorne stehen, wie vor allem Marita Lefèvre und Maria König, die seit 20 Jahren dabei sind. Immerhin auch schon seit zehn Jahren sind Theodora Chilf, Carin Huber, Christa Nicolai, Wolfgang Spangenberg , Heide und Klaus Schneidewind mit von der Partie, und seit fünf Jahren zudem Ehab Al Sweidani.

Was Marita Lefèvre zudem freut: Es kommen immer wieder Helfer für die Weihnachtsfeier spontan dazu, wie auch in diesem Jahr mit Christel Will und Iris Cremer und mit der jungen Petra Albiez, die in ihrem dritten Jahr noch ihre Freundin mitbrachte, was den Altersdurchschnitt der Helferschar deutlich senkte. Alle würden sich deshalb darüber freuen, wenn sie auch im nächsten Jahr wieder kräftig mit anpacken würden.