von Werner Probst

Georg und Ursula Geng sind heute seit 60 Jahren verheiratet und können somit das Fest der diamantenen Hochzeit feiern. Das Jubelpaar aus Harpolingen erfreut sich einer so guten Gesundheit, dass sie alle Arbeiten in und um das Haus noch selbst erledigen.

Das Jubelpaar ist im Bad Säckinger Stadtteil Harpolingen eine feste Größe. Georg Geng gehörte als CDU-Mann während neun Jahren dem Bad Säckinger Gemeinderat an, war Mitglied des Harpolinger Ortschaftsrates, gehörte viele Jahre dem Elternbeirat der Harpolinger Schule an und war auch im Pfarrgemeinderat der Münsterpfarrei engagiert. Eine feste Größe war er auch im Harpolinger Männerchor, in dem er nicht nur über vier Jahrzehnte seine Baritonstimme erklingen ließ, sondern auch zehn Jahre die Kassengeschäfte führte und zwei Jahre als Vorsitzender fungierte. „Pferde zu vieren traben“, ein Werk des Komponisten Paul Zoll, war sein am liebsten gesungenes und auch gehörtes Chorwerk.

Auch Maria Geng ist mit dem Dorfleben des Stadtteils Harpolingen eng verbunden. Seit über 50er Jahren gehört sie schon dem Turnverein Harpolingen an, wurde zum Ehrenmitglied ernannt und ist immer noch bei den wöchentlichen Turnstunden mit von der Partie. Auch beim Wiiberklatsch ist sie mit der Schnitzelbank vertreten. Ihre Auftritte als Heidewiibli finden stets große Beachtung. Seit der Gründung des Vereins „Harpolingen daheim“ ist Maria Geng auch hier mit Begeisterung dabei und freut sich über jede Zusammenkunft.

Georg Geng kam 1938 in Waldshut-Tiengen auf die Welt. Er wuchs in Harpolingen auf, als Zehnjähriger kam er zu seiner Tante in Brenden. Hier besuchte er die Volksschule und musste auch als Hirtenjunge arbeiten. Nach der Schulentlassung machte der Jubilar bei der damaligen Firma Hausin & Eckert in Bad Säckingen eine Maurerlehre. Bei mehreren Baufirmen war er in der Folge tätig, ehe er 1988 eine Anstellung beim Bad Säckinger Finanzamt bekam und 1998 in Ruhestand ging.

Maria Geng kam 1938 im Görwihler Ortsteil Segeten auf die Welt und hatte 13 Geschwister. Nach der Schulentlassung blieb sie noch vier Jahre im Elternhaus tätig, ehe sie in der Filiale der MBB Brennet im Saal des Gasthauses „Hirschen“ in Strittmatt als Näherin arbeitete. Im Strittmatter Kirchenchor erklang ihre Stimme, ehe sie 20-jährig als Haushaltshilfe zum St. Josefshaus nach Bad Säckingen ging.

1965 konnte das Jubelpaar in das weitgehend in Eigenleistung erbaute Eigenheim in Harpolingen einziehen. Maria Gäng brachte drei Kinder auf die Welt. Langeweile kennt das Jubelpaar nicht. Der Haushalt und der Garten werden noch immer ohne fremde Hilfe gepflegt. „Da gibt es immer was zu tun“, sagte Maria Geng. Das Wohnzimmer erstrahlt in einer üppigen Blumenpracht und im Garten werden Gemüse und Teesorten angebaut und auch hier lässt die Blumenpracht keine Wünsche offen.

Das Jubelpaar versteht es aber auch, schöne Feierabendstunden zu verbringen. So sitzt man gerne noch auf dem Ruhebänkli und genießt bei guter Unterhaltung und einem Glas Rotwein den Tag. Gerne denkt man dabei auch daran, als man bei einem Feuerwerksspektakel in Rüdesheim mit von der Partie war.

Am heutigen Festtag werden sicherlich die Gratulanten recht zahlreich sein, die sich den guten Wünschen der Kinder, den elf Enkelkindern und dem Urenkel anschließen werden.