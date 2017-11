Bad Säckingen 500 Bürger bringen Kerzen fürs Spital zum Leuchten

Vor der Entscheidung des Kreistags über die mögliche Schließung des Bad Säckinger Krankenhauses zeigt der Verein Pro Spital noch einmal Flagge

Um sich der drohenden Schließung des Krankenhaus Bad Säckingen zum Jahresende entgegenzustemmen, haben sich über 500 Bürgerinnen und Bürger am Freitagabend mit Kerzen in der Hand, vor dem Krankenhaus versammelt. Sie folgten damit einem Aufruf von "Pro Spital", ihrer Vorsitzenden Beatrix Köster und Jürgen Stadler, der in einem Appell die Bad Säckinger Bürgerinnen und Bürger aufrief, sich gegen eine Schließung des Krankenhauses zur Wehr zu setzen und falls nicht anders möglich, sich zusammen mit Pro Spital für ein Bürgerspital, einzusetzen. Bei der öffentlichen Kreistagssitzung, die am Mittwoch, dem 8. November um 14.30 Uhr in der Rappensteinhalle in Laufenburg stattfinden wird, können sie, durch ihre Anwesenheit, den versammelten Kreisräten zeigen, dass sie für den Erhalt des Bad Säckinger Krankenhauses sind und von ihnen ein entsprechendes Votum erwarten.

Wie Stadler erklärte, wurde 2015 beschlossen, zwei Krankenhäuser – Waldshut und Bad Säckingen – unter einem Dach weiter zu führen. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung ist zu befürchten, dass der neue Klinik-Geschäftsführer Hans Peter Schlaudt, die Schließung des Krankenhauses empfehlen und Landrat Martin Kistler diesem Vorschlag folgen wird. Damit würde er dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates von Waldshut-Tiengen folgen. Die Bilanzzahlen für 2017 sind jedoch nur eine Schätzung und die Zahlen davor sind gefälscht. Nachdem man dem Bad Säckinger Krankenhaus seine wirtschaftlichen Grundlagen entzogen habe, sei es leicht, dessen fehlende Rentabilität nachzuweisen, erklärte Stadler. Ob der Kreistag dem Vorschlag folgt, ist indes offen. Insbesondere die Kreisräte und Kommunen aus dem westlichen Kreisgebiet hatten sich dieser Tage klar für den Erhalt des Spitals Bad Säckingen ausgesprochen.

Die Stimmung bei den 500 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit Kerzen vor dem schmucken Krankenhaus versammelt hatten, schwankte zwischen offener Empörung und Enttäuschung über die bisher erfolgten Entwicklungen, die zu dieser drohenden Schließung geführt haben. Sie können nicht begreifen, dass dies von ihnen gewählte Volksvertreter zugelassen und sie sich nicht dagegen zur Wehr gesetzt haben.