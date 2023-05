Die Kur- und Trompeterstadt Bad Säckingen – bis zur Kreisreform 1973 selbst Kreisstadt – glänzt mit Geschichte, einem mittelalterlichen Stadtkern, vielen Sehenswürdigkeiten und ihrer hohen Qualität als Einkaufsstadt – mit Lebensqualität und Gastfreundschaft. Bad Säckingen macht es Besuchern schwer, ihrem Charme nicht zu erliegen. Ein breites Spektrum an Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistern macht den Besuch der Stadt das ganze Jahr über lohnenswert.

Mit gleich einer ganzen Reihe an Jubiläen ist Bad Säckingen jetzt das ganze Jahr über in Feierstimmung. Aktuell ist im Hochrheinmuseum Schloss Schönau die fünfte Wechselausstellung eröffnet. Sie zeigt das Leben und Wirken der letzten Bad Säckinger Fürstäbtissin Maria Anna von Hornstein-Göffingen, die in diesem Jahr ihren 300. Geburtstag feiert. Aber eine weitere Ausstellung im Rahmen des Jubiläumsjahres wirft bereits ihre Schatten voraus. Denn mit gleich drei Ausstellungen wird die Bad Säckinger Holzbrücke geehrt, die in diesem Jahr 450 Jahre alt wird.

Mit ihren 203,7 Metern ist sie die längste überdachte Holzbrücke Europas. Neben dem Münster ist sie ein Wahrzeichen der Stadt. „Die Holzbrücke ist ein wesentlicher Teil der Stadtentwicklung, die die Historie und die ihrer Menschen miterlebt hat“, so Thomas Ays, Leiter des Tourismus- und Kulturamtes in Bad Säckingen. Welche Bedeutung die Holzbrücke, die Bad Säckingen über den Rhein mit der Schweiz verbindet hat, und welchen Einfluss sie auf den hiesigen Handel und die Wirtschaft aber auch auf die Menschen hat, soll in zwei Outdoor-Ausstellungen direkt auf der Holzbrücke in kompakter Form gezeigt werden. Diese Ausstellung ist jeweils das Rahmenprogramm für das diesjährige Brückenfest, das in diesem Jahr ebenfalls Jubiläum feiert. Das Fest, 1973 von Altbürgermeister Günther Nufer ins Leben gerufen, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Ein zweites Mal ist die Ausstellung auf der Holzbrücke im September zu sehen. In diesem Fall werden die Jumelage-Feiern der Bad Säckinger Partnerstädte Purkersdorf, Sanary sur Mer, Nagai, Santeramo und Glarus Nord umrahmt, dessen Freundschaften in diesem Jahr ebenfalls seit 50, 40 und 35 Jahren bestehen. „Die beiden Ausstellungen auf der Holzbrücke sind als Auszug der großen Ausstellung im Schloss Schönau zu verstehen und kann jeweils im Vorbeigehen, quasi „To Go“ besichtigt werden“, so Thomas Ays weiter. „Die große Ausstellung“ wie es der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes nennt, ist das Thema der sechsten Wechselausstellung im Hochrheinmuseum, die ab 1. November zu sehen sein wird.

Die Ausstellung auf der Brücke thematisiert unter anderem die Besonderheiten der Konstruktion, wichtige Baumaßnahmen und weitere Fakten über die Holzbrücke. Wer mehr erfahren möchte, kann auch an einer der für die beiden Zeiträume geplante Führung teilnehmen. In der Ausstellung im Schloss ist ergänzend ein historischen Rückblick zu sehen, in der auch die Wandlung der Brücke im Lauf der Jahrhunderte eine Rolle spielt. Auch Gemälde aus den Archiven des Hochrheinmuseums werden ausgestellt sein. Ebenfalls mit dabei auch ausgewählte Leihgaben von Bürgerinnen und Bürgern aus der Region. „Wir möchten mit den Ausstellungen wieder die Leidenschaft für dieses besondere Bauwerk wecken“, so der Leiter des Tourismusamtes. Um die Ausstellung noch lebendiger zu gestalten, ist das Tourismus- und Kulturamt auf der Suche nach Geschichten aus der Reihe der Bad Säckinger Bürger. „Geschichten von Bürgern, die ein Erlebnis mit der Brücke verbinden sind herzlich Willkommen“, so Thomas Ays. Die Geschichten dürfen aus der Gegenwart und der Vergangenheit sein. „Diese Geschichten können direkt bei uns im Tourismusamt abgegeben werden.“