Wallbach – Ein gemeinsames Dorffest, statt vieler kleiner Gartenfeste in Wallbach. Mit dieser Idee haben sich die Wallbacher Vereine 1973 in die Organisation und Durchführung des 1. Wallbacher Dorffestes gemacht, das in diesem Jahr zum 50. Mal gefeiert wird. Getan hat sich viel in dieser Zeit. Geblieben ist aber der Standort entlang der Wallbacher Rheinstraße. Am Samstag, 23. Juli, ist es wieder soweit. Zwar um einen Tag verkürzt, aber nicht mit weniger Programm, geht das Dorffest in Wallbach in diesem Jahr an den Start.

Der Fußballverein, der Radsport- und Musikverein, die Gymnastikfrauen, der Gesangverein, die Feuerwehr oder die Wallbacher Kirchengemeinde. Sie haben das Dorffest mit einer Tombola, einer Kaffeestube oder mit einem Traditionsgericht geprägt. „Damals schon war man um ein einheitliches Gesamtbild bemüht, aber man wollte auch eine gemütliche Atmosphäre schaffen“, erinnert sich Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen. Aus diesem Grund haben die Wallbacher bereits eine Woche vor dem Fest damit begonnen, eine Pergola über die Rheinstraße zu bauen. Anlässlich des 20. Dorffest, wurde die Pergola damals neue gebaut und vergrößert.

Während der Freitag regelmäßig von den Schallmeien des RSV Wallbach eröffnet worden ist, gehörte die Bühne am Samstag dem Kindergarten und der Schule. Auch Kindertanzgruppen unterhielten die Festgäste den ganzen Nachmittag über. Der Sonntag war traditionell einem besonderen Programmpunkt reserviert, der die Gäste zu tausenden nach Wallbach strömen ließ. So gab es Kutschfahrten oder die „Wellblech-Bahn“ für die Kinder. Sogar Hubschrauber-Rundflüge vom Wallbacher Sportplatz aus wurden realisiert. Standen besondere Jubiläen an, ließen sich die Wallbacher ebenfalls regelmäßig etwas einfallen. „Von der Ähre zum Brot“ war ein Motto, bei dem Karl Thomann altes Handwerkszeug demonstrierte. Auch die Tradition der Flößer ist vorgestellt und an dem Wochenende gleich ein ganzes Floß gebaut worden. Es gab ein Radkorso und ein Traktorentreffen. Inzwischen ist es seit zwölf Jahren der Naturpark-Markt entlang der Hauptstraße, der die Besucher in den Bad Säckinger Ortsteil lockt.

In diesem Jahr startet das Wallbacher Dorffest seinen Festbetrieb am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr haben die Kinder des Kindergartens und um 17 Uhr die Kinder der Flößer-Grundschule ihre tänzerischen und gesanglichen Auftritte. Um 18 Uhr unterhält das Bundesweite Senioren-Blasorchester auf der Bühne, das sein traditionelles Treffen in Wallbach abhält. Um 19.30 Uhr erfolgt dann die offizielle Eröffnung des Wallbacher Dorffestes durch Ortsvorsteher Fred Thelen. Ab 20 Uhr gibt es Musik von 7Sins. Am Sonntag, 24. Juli, startet der Festbetrieb um 10 Uhr. Um 11 Uhr unterhalten die Musikvereine aus der Umgebung mit einem Frühschoppenkonzert. Um 15 Uhr folgt die Kindertanzgruppe des FC Wallbach.

Naturparkmarkt

Bereits um 11 Uhr am Sonntag eröffnet Ortsvorsteher mit einem Fassanstich den Naturparkmarkt entlang der Wallbacher Hauptstraße. Insgesamt 40 Anbieter stellen die Vielfalt an Produkten aus dem Südschwarzwald aus. Mit dem Naturparkmarkt des „Naturpark Südschwarzwald“, wird die nachhaltige Entwicklung von Natur, Kultur und Landwirtschaft gefördert. Zu sehen gibt es traditionelles Handwerk, Projektideen und regionale Produkte werden zum Kauf angeboten. Es gibt Ziegenkäse und Ziegensalami, Milchseifen, Whisky oder Liköre, Nudeln, Brot, Konfitüren oder Gelees, Weidenkörbe, die schönsten Holzwaren und vieles mehr zu kaufen. Natürlich wird auch in Wallbach die Tradition des alten Handwerks an verschiedenen Ständen vorgestellt. Der Wallbacher Naturparkmarkt dauert bis 17 Uhr; der Eintritt ist frei.