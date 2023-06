Bad Säckingen – Besser, größer und schöner, aber vor allem ein besonderes Brückenfest wird in diesem Jahr gefeiert. 50 Jahre alt wird eines der traditionsreichsten Feste in Bad Säckingen. Der damalige Bürgermeister Günther Nufer hat das Fest 1973 zum ersten Mal ausgerufen, welches damals tatsächlich noch auf der Holzbrücke und grenzüberschreitend gefeiert worden ist. Später zog das Fest auf den Münster- und Rathausplatz, wo es heute noch alle zwei Jahre gefeiert wird. Inzwischen beschränkt sich das Fest allein auf Bad Säckingen, denn die Vereine aus der Schweiz sind bereits seit vielen Jahren nicht mehr mit dabei.

Insgesamt 14 Vereine aus Bad Säckingen sind mit dabei und freuen sich drei Tage lang, von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Juni, auf die Besucher. Die Gäste erwartet leckere und abwechslungsreiche Spezialitäten, aber auch ein Programm mit ausschließlich regionalen Künstlern. Um 19 Uhr am Freitag wird das Fest mit dem traditionellen Fassanstich auf dem Münsterplatz durch Bürgermeister Alexander Guhl eröffnet.

„7Sins“ sind auf dem Brückenfest längst keine Unbekannten mehr. Auch in diesem Jahr werden sie am Freitag ab 20 Uhr auf der Bühne stehen und mit Songs aus den 70er, 80er, aber auch mit aktuellen Songs unterhalten. Musikalisch unterhaltsam geht es dann auch am Samstagmorgen weiter. Die Tanz- und Unterhaltungsband „New Phönix“ ist zu hören. Mit ihrem Ansatz, Songs aus den 70er- , 80er- und 90er-Jahren sowie aktuelle Songs wieder lebendig werden zu lassen, treffen sie voll ins Schwarze. Die Songs werden alle live gespielt und sprechen alle Generationen an.

Der Samstagnachmittag geht weiter mit einigen Show- und Tanzeinlagen mit „Songüls Fitness“, der Tanzgruppe aus dem Kinder- und Jugendhaus sowie der Big Band und der Jazz Combo des Scheffel-Gymnasiums. Ab 21 Uhr werden am Samstagabend die drei Jungs von „Sameday“ zu hören sein. Der unverwechselbare mehrstimmige Gesang und eingängige Melodien sind charakteristisch für den Sound der Band. Für die italienischen Momente am Freitag und Samstag sorgt Carmelo D’Amore am Stand des Freundeskreises Santeramo auf dem Rathaus-Innenhof.

Der Festsonntag steht dann ganz unter dem Motto der Blasmusik mit den Musikvereinen aus Rickenbach, Harpolingen und Wallbach. Am Samstag findet außerdem die erste Brückenführung über die Holzbrücke statt, die in diesem Jahr 450 Jahre alt wird. Zu diesem Anlass hat das Tourismus- und Kulturamt extra eine Führung über die Ausstellung auf der Holzbrücke, aber auch zu deren Geschichte, ausgearbeitet. Um 11 Uhr am Samstag ist der Treffpunkt an der Stele auf dem Rudolf-Eberle-Platz. Die Führung übernimmt die Stadtführerin Monika Mutter. Anmeldungen werden bis eine Stunde vor Beginn der Führung bei der Tourist-Info in der Waldshuter Straße entgegengenommen.

An allen drei Tagen wird ein Märchenzelt von Grex Fabula die Kinder einladen. Der Zauberer Diabolo wird am Samstag und Sonntag jeweils den ganzen Nachmittag zu sehen sein. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat die Stadt Bad Säckingen. Der Verein Pro Bad Säckingen organisiert das Fest hauptverantwortlich mit Unterstützung des Tourismus- und Kulturamtes.

Öffnungszeiten

Freitag von 18 bis 1 Uhr

Samstag von 10.30 bis 1 Uhr

Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr

Der Eintritt ist frei.