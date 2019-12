von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit können am Donnerstag, 19. Dezember, Ingrid und Siegfried Birkenbeul feiern. In Bad Säckingen gefällt es dem Paar recht gut. Im schmucken Eigenheim mit seiner schönen Terrasse verbringt man genauso gerne die Zeit, wie auch immer wieder Urlaub in Büsum gemacht wird. Die Fahrt mit dem Personenwagen dorthin macht dem Jubilar immer noch große Freude. Ingrid Birkenbeul kam in Schleswig Holstein 1941 als Jüngstes von fünf Geschwistern auf die Welt. Nach dem Schulbesuch war sie auf der Insel Amrun in einem Kindergarten tätig und später in St. Blasien. In Badenweiler lernte sie ihren späteren Mann kennen, ehe dann in der Trompeterstadt die Hochzeitsglocken läuteten.

Blick auf Lebensstationen

Siegfried Birkenbeul kam in Gummersbach im Rheinland auf die Welt. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Lehre als Elektriker. Mit 18 Jahren kam Siegfried Birkenbeul an den Hochrhein. Einige Jahre arbeitete er dann in Bad Zurzach und bereitete sich abends auf die Meisterprüfung im Elektrohandwerk vor. 1967 legte er bei der Handwerkskammer Konstanz die Meisterprüfung ab. 1970 wechselte Siegfried Birkenbeul die Arbeitsstelle und ging zur Bad Säckinger Firma Franke. 1980 konnte in das mit viel Eigenleistung erbaute Eigenheim im Martinsweg eingezogen werden. 1999 ging er in Ruhestand.

Langeweile kennen sie nicht

Ingrid Birkenbeul schenkte einer Tochter das Leben. Während 24 Jahren arbeitete sie im Zimmerservice des St. Marienhauses, ehe sie 2001 in Ruhestand ging. Langeweile gibt es für das Jubelpaar nie. Während Ingrid Birkenbeul den Haushalt noch ohne fremde Hilfe macht, ist ihr Mann vielfach mit Bastelarbeiten beschäftigt. So kreierte er schon viele schöne Dinge, besonders aus Holz.

Enkel machen Freude

Gerne denkt das Jubelpaar an die früheren schönen Reisen zurück, die in die Karibik oder auch nach Afrika führten. Viel war man aber auch auf Wanderungen unterwegs. So ist Siegfried Birkenbeul schon mehr als 50 Jahre Mitglied des Bad Säckinger Schwarzwaldvereins. Immer noch geht er zur Seniorengymnastik. Am Festtag werden neben der in der Schweiz lebenden Tochter auch zwei Enkelkinder zu den Gratulanten gehören.