Sie ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, mit unzähligen Erinnerungen verknüpft und gilt als längste überdachte Holzbrücke Europas. Mit der Wechselausstellung „450 Jahre: Die Brücke aus Holz“, die am Freitag im Schloss Schönau eröffnet wurde, geht das Jubiläumsjahr 2023 zu Ende.

Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer mit den Papierbahnen von ehemaligen Holzbalken der Brücke | Bild: Michael Gottstein

Bürgermeister Alexander Guhl dankte der Schlossverwaltung, dem Tourismus- und Kulturamt und allen Beteiligten sowie Leihgebern. Einer der Räume informiert über die wechselhafte Geschichte des Bauwerks, das auf steinernen Pfeilern ruht. Schon vor der ersten urkundlichen Erwähnung gab es Brücken mit hölzernen Pfeilern. „Über diese ist wenig bekannt“, sagte Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer. Es sei nicht einmal klar, ob die Brücke im Auftrag der Stadt oder des Stiftes erbaut worden sei. Die Brücke, respektive die Brücken wurden des Öfteren durch Feuer, Eisschollen und – vor allem im 17. Jahrhundert – durch Kriege zerstört, so dass sie ihre heutige Gestalt im Wesentlichem dem Zimmermann Blasius Baldischwiler verdankt, der sie Ende des 18. Jahrhunderts neu erbaute.

Rebecca Reichert und Lena Ebner umrahmten die Vernissage. | Bild: Michael Gottstein

Auch der Modernisierungswahn des 20. Jahrhunderts hätte beinahe zum Abriss geführt, doch schließlich beschloss man in den 1960er Jahren, das Kraftwerk weiter östlich zu errichten und die Brücke zu erhalten. „Die Brücke ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, erklärte Jasmin Rauhaus-Höpfer. Weil sie mit der Biographie zahlreicher Bad Säckinger verbunden ist, sammelt das Museum Geschichten und Erinnerungen, die in einem Ausstellungsraum aufgeschrieben oder per Brief oder elektronisch an das Museum gesandt werden können.

Zahlreiche Schüler haben ihre Vorstellungen von der Holzbrücke künstlerisch festgehalten. | Bild: Michael Gottstein

Die Brücke steht für die jahrhundertelangen Verbindung zwischen dem Damenstift und dessen Besitztümern in der heutigen Schweiz. Nur während der Weltkriege und der Corona-Pandemie war der Übergang geschlossen. „Das war für viele unvorstellbar“, so Guhl.

Die Ausstellung Die Ausstellung „450 Jahre: Die Brücke aus Holz“ ist bis zum 31. März 2024 im Hochrheinmuseum im Schloss Schönau zu sehen. Das Haus ist donnerstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 14. Dezember, 19 Uhr, hält Gerhard Krug einen Vortrag über die Magdalenenflut von 1480. Am Sonntag, 26. November, 15 Uhr, gibt es eine „Schlosshäppchen-Führung“ zu der „verborgenen Steinbrücke“.

Besonderen Wert legten die Ausstellungsmacher auf die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen. Ricarda Hellmann, Leiterin der Werner-Kirchhofer-Realschule, hatte die Idee zu dem Schulwettbewerb „Holzbrücke neu gesehen“, an dem sich 370 Schülerinnen und Schüler beteiligten. Eine Jury wählte zwei Kompositionen und 21 Einzelkunstwerke von 45 Teilnehmern aus. „Wir haben sie ermutigt, sich mit der Geschichte, der Umgebung und der Brücke selbst zu beschäftigen und ihnen viel Raum für Individualität gelassen“, so Jasmin Rauhaus-Höpfer. So hatte eine Schülergruppe Fotos von der Brücke auf zahlreiche Holzstücke übertragen. Die Struktur des Holzes schimmert durch und verleiht den Fotos eine Patina. Die Komposition verweist auf das Alter der Brücke, kann aber auch mit Treibstücken, Vergänglichkeit oder Zerstörung assoziiert werden. Leihgeber hatten historische Postkarten und Gemälde, vor allem aus der Hand der Kunstmaler Werner Dietz und Frowalt Häusler, beigesteuert. Als bei der Sanierung einige Balken mit Ritzzeichen von Soldaten entfernt werden mussten, schwärzte Werner Dietz die Balken ein und fertigte Papierabdrücke, die Karl Braun zur Verfügung gestellt hat.

Die Ausstellung wird von einem Rahmenprogramm begleitet. Eine „Schlosshäppchen-Führung“ am Sonntag, 26. November, informiert über eine steinerne Brücke, die die ehemalige Altstadt-Insel mit dem nördlichen Ufer verband. Im Schlosspark ist eine Freiluftausstellung mit Kunstwerken des Schulwettbewerbs zu sehen. Die Vernissage wurde von den Flötistinnen Rebecca Reichert und Lena Ebner von der Musikschule umrahmt.

Die sechste Wechselausstellung im Schloss seit 2021 bildet den Abschluss des Jubiläumsjahres, in dem die fünf Städtepartnerschaften, der 300. Geburtstag der letzten Fürstäbtissin, das 50. Jubiläum des Brückenfestes und der 30. Geburtstag des Kammerchores gefeiert wurden. Der Kunstverein Hochrhein veranstaltete Ausstellungen zu Ehren des 100. beziehungsweise 75. Geburtstags der Maler Frowalt Häusler und Hansjörg Bisswurm.