Bad Säckingen (ska) Im Mai 1995 erweiterte die Familie Indlekofer ihr Unternehmen mit der Übernahme des Hotels am Hochrhein, direkt an der Rheinuferstraße. Zum Hotel gehören 135 Betten in 72 modernen Zimmern, eine Hotelbar, Bankett- und Konferenzräume, sowie eine Terrasse mit Blick zum Rhein und 50 Sitzplätzen. Und die Gäste des Hotels sind bunt gemischt. Sowohl Geschäftsreisende, als auch Fahrradfahrer, Wanderer, Biker, Busgruppen oder Monteure genießen die Gastfreundschaft des erfahrenen Unternehmens. Im Laufe der Zeit durften schon Gäste aus allen Kontinenten im Haus begrüßt werden.

Seit 2005 ist das Hotel der Hotelkooperation „Tiptop-Hotels“ angeschlossen. Darin werden zur besseren Vermarktung ausschließlich familien- und Inhabergeführte Hotels aufgenommen, die kinderfreundlich, persönlich und mit einem hohen Qualitätsanspruch geführt werden und ihren Schwerpunkt auf Business, Seminare und Freizeit legen. Ganz unter dem Motto „willkommen bei Freunden“ zählten zwischenzeitlich über 40 Betriebe zu der Kooperation, die sich in den vergangenen Jahren auch für Radfahrer-, Wander- und Motorradgruppen spezialisiert haben.

Anfang 2019 hat Michael Indlekofer die Marke TIPTOP-Hotels mit den verblieben Partner-Hotels übernommen und mit neuen Leistungspaketen für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft ausgestattet. Mit zahlreichen Road-Shows während des Jahres soll nun die Gruppe weiter wachsen und an verschiedenen Verbrauchermessen mit dem Stammhaus Hotel am Hochrhein auch die Trompeterstadt Bad Säckingen bewerben.

Am 1.Oktober feierten Alois und Rita Indlekofer 45 Jahre Selbstständigkeit. Selbst- und ständig waren und sind er noch heute und somit täglich im Betrieb anzutreffen. Gemeinsam mit ihren Kindern führten sie zahlreiche Erneuerungsmaßnahmen ein. In den vergangenen Monaten wurden im Hotel am Hochrhein neben neuester Technik auch neue Tagungsräume für 10 bis 50 Personen eingerichtet. Sämtliche Zimmer wurden saniert und im Frühjahr 2019 mehrheitlich komplett neu eingerichtet. Mit neu 70 Zimmern in drei verschiedenen Kategorien und nun 160 Betten wurde die Grundlage geschaffen, den Gästen auch in Zukunft flexibel einen besonderen Eindruck zu bieten.

Auch im Restaurant ist einiges im Wandel. Man will bewusst die in den 45 Jahren gewachsene Tradition bewahren und dennoch zu verschiedenen Themen auch mit der Zeit gehen. Einen ersten Eindruck wohin die Reise geht, erhalten die Gäste bei den seit zwei Jahren stattfindenden „Dinner-Abenden“, an denen jeweils spezielle Menüs in mehreren Gängen frisch zubereitet werden. Diese sind inzwischen genauso beliebt, wie beispielsweise die in der Region einzigartige Spezialität, dem „Flößertraum“ oder den vielseitigen Gerichten aus dem „Gusseisenpfännle“.

Hier darf man gespannt sein, welche Ideen das Team für einen kulinarischen Abend zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden bereithält.Seit dem vergangenen Jahr hat man nach einer mehrjährigen Pause auch die bereits früher im Fährmann sehr beliebte Silvesterfeier, wiederbelebt und damit großen Erfolg verzeichnet. So wird es auch dieses Jahr beim „Silvester-Knaller im Fährmann“ wieder heißen: „Rutschen Sie gemeinsam mit uns ans riesige Buffet, mit den beliebten Silver-Birds aus dem Fricktal über die Tanzfläche und alle zusammen heiter und gelassen ins neue Jahr!“